Fake news. Agua Potable de Jujuy desmiente categoricamente publicaciones falsas en redes sociales

Ante la reciente difusión de información en redes sociales sobre Agua Potable de Jujuy, la empresa desmiente categóricamente las publicaciones de dicho anuncio.

Agua Potable de Jujuy informa que no ha realizado ningún anuncio de este tipo y ha confirmado que se ha realizado la denuncia correspondiente ante la circulación de información falsa

Es fundamental que la población se mantenga alerta y no comparta datos personales, ya que esta información falsa podría ser utilizada para realizar estafas.

Recomendaciones para evitar estafas:

•Verifiquen la fuente: Antes de compartir cualquier noticia, asegúrense de que provenga de una fuente oficial.

•Los canales de comunicación de Agua Potable de Jujuy son su sitio web oficial y sus redes sociales verificadas.

No compartan información privada:

Nunca proporcionen datos personales, como números de cuenta, DNI o claves, a través de enlaces o mensajes sospechosos.Para cualquier consulta o para mantenerse al tanto de las novedades de la empresa, les recomendamos visitar sus canales oficiales.