Feria del Libro. Actividades educativas que inspiran a grandes y chicos

Numerosas propuestas que invitan a reencontrarse y a disfrutar del placer de la lectura en comunidad.

Este martes, el Cabildo fue escenario del taller “Exploradores de la Lectura”, coordinado por referentes del Plan Provincial de Alfabetización. La actividad, que combinó dinámicas lúdicas con formación lectora, estuvo dividida en dos espacios: Constelaciones y formación de palabras, y Lectura. Ambos estuvieron especialmente diseñados para acercar la literatura a niñas, niños y jóvenes, sembrando así el hábito lector desde edades tempranas.

En simultáneo, en el Salón del Colegio de Abogados, la modalidad de Educación Intercultural, Bilingüe y Cultural presentó “Relatos orales en quechua. Juegos ancestrales”, una experiencia que revalorizó las lenguas originarias mediante historias transmitidas de generación en generación y juegos tradicionales.

Por su parte, en el Atelier de los Sentidos, estudiantes del Bachillerato Nº 2 “Islas Malvinas” compartieron su experiencia en la creación del libro “Historias que dan miedo”. A través de un conversatorio contaron cómo el proyecto les permitió canalizar emociones, expresarse libremente y sentirse escuchados. Esta iniciativa fue tan significativa que recibió un reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación y el Gobierno provincial, y les abrió las puertas para participar en la Feria del Libro Internacional en Buenos Aires.