Financiamiento. Extienden plazo de preinscripción para el Programa de Plantación 2025

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, informó que se prorroga hasta el 20 de agosto el período de preinscripción para el Subcomponente Financiamiento para la Etapa de Plantación 2025.

La Unidad Coordinadora Provincial aguarda la aprobación final del Programa por parte de la Secretaría de Agricultura de la Nación, requisito indispensable para solicitar los recursos —ya depositados en Nación— que en esta etapa resultan fundamentales para afrontar los gastos que demanda el cultivo de tabaco.

La secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, indicó que “hasta el momento, el 85% de los productores tabacaleros ya se registraron en la página web del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción”.

Asimismo invitó a quienes aún no lo hicieron a completar su preinscripción, con el fin de corroborar su cuenta bancaria y garantizar la acreditación de los fondos.

Expuso que desde la Unidad Coordinadora se espera las resoluciones aprobatorias de otros programas presentados oportunamente, como Lucha Antigranizo, Carburantes y la Obra Social de los productores, todos esenciales para desarrollar la campaña con normalidad y sostener la estabilidad productiva del sector, mediante los recursos del Fondo Especial del Tabaco que corresponden a la provincia.

Por último, dijo que “desde el Ministerio venimos trabajando intensamente para generar condiciones más favorables para nuestros productores tabacaleros. Sabemos que la etapa de plantación representa una carga económica importante, y este financiamiento no reintegrable es una muestra concreta del compromiso del Gobierno de Jujuy con el fortalecimiento del sector”.

Para acceder al beneficio, los interesados deben ingresar al sitio web oficial del Ministerio www.produccion.jujuy.gob.ar, completar su preinscripción y confirmar su cuenta bancaria. Los fondos serán no reintegrables, lo que representa un alivio directo para las y los productores que apuestan al tabaco como motor económico regional.

Para más información, pueden dirigirse a las oficinas de la División Tabaco en Perico, o a la Secretaría de Desarrollo Productivo, ubicada en Ascasubi 290, San Salvador de Jujuy. También se encuentran disponibles los teléfonos 388 4233476 / 4916848, y el correo electrónico [email protected].