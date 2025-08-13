Políticas socioeducativas. Música para Creer reunió a coros y orquestas de toda la provincia

Estudiantes de los diferentes niveles de capital e interior compartieron el evento.

El Ministerio de Educación de Jujuy mediante la Secretaría de Políticas Socioeducativas, a través del Programa Coros y Orquestas, propició un espacio para la interacción con diversas experiencias musicales y stands sensoriales creativos donde participaron más de 300 personas.

Jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, la Fundación Sentir y familias enteras se unieron en este encuentro con topamiento de batucadas, bandas escolares en vivo y el cierre con una orquesta de más de 150 estudiantes integrantes del Programa, provenientes de las 10 sedes del interior y de capital.

Acompañaron la jornada autoridades ministeriales, encabezadas por el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón; junto al director de Nivel Secundario, Pablo Campos; las directoras de Nivel Inicial, Carolina Lui Saravia, y de Nivel Primario, Griselda Arancibia; la asesora pedagógica ministerial, Alejandra Maccagno; el coordinador general de Modalidades, Gabriel Ruiz; la directora de Bienestar Estudiantil, Carla Galián; el responsable de Educación No Formal, Bruno Cabrera; y el responsable del Programa Coros y Orquestas Daniel Uzqueda.

Niños y jóvenes talentosos se adueñaron del escenario, interactuando con el público e interpretando con soltura géneros como el freestyle, la cumbia y el cuarteto.