Reconocimiento de la Legislatura a la Dra Anahí Mendoza por su aporte en el libro Pensar en Violencia

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura, durante la reunión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, se entregó la declaración de interés a la abogada y docente Anahí Rita Gisela Mendoza por su colaboración en el libro Pensar en Violencia. El material aborda la violencia de género desde una mirada integral e incorpora experiencias de trabajo en territorio de la Ciudad Capital.

En este marco, la presidenta de la Comisión, diputada Verónica Valente, destacó la presencia de la Dra. Mendoza por el aporte que su investigación realiza al debate, integrando aspectos jurídicos, sociales y territoriales. Fue una instancia muy enriquecedora, porque además de abordar la violencia desde lo social, incorpora también una mirada desde lo jurídico y el estudio de las masculinidades, expresó. La legisladora remarcó que este enfoque nos ayuda a repensar que la violencia de género debe tratarse de forma integral para construir una vida sin violencia.

Por su parte, la Dra. Mendoza explicó que la obra es una edición de alcance federal que incluye a Jujuy y se basa en un trabajo desarrollado entre 2021 y 2022 en la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y en un sector del barrio Alto Comedero.

Históricamente, las capacitaciones sobre violencia estaban destinadas solo a las mujeres; lo distintivo de este proyecto fue incluir al varón para formarlo en estas cuestiones, señaló.

La abogada subrayó que la investigación también aborda problemáticas como las adicciones asociadas a la violencia y reflexiona sobre cómo se individualiza al masculino en causas judiciales. Es importante comenzar a hablar de estos temas; si bien existen muchos organismos que acompañan a la mujer, es fundamental promover cambios de patrones e incorporar este tipo de trabajos, distinguir y visibilizar la temática respecto al masculino que ejerce la violencia, concluyó.