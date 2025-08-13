Sadir inauguró obras edilicias en la Escuela N° 22 y el Secundario Rural N° 4 de Carahunco

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, en compañía de la ministra de Educación, Miriam Serrano, encabezó el acto inaugural de las obras de refacción integral de los edificios pertenecientes a la Escuela N° 22 “República de Bolivia” y el Secundario Rural N° 4 mediado por TIC, ubicados en la localidad de Carahunco, Departamento Palpalá.

La ceremonia contó además con la presencia del intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, autoridades provinciales, municipales, directivos de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), docentes y miembros de la comunidad educativa.

En este marco, el mandatario provincial destacó la importancia de la obra que “permitió la renovación integral del establecimiento educativo, incluyendo una cocina completamente nueva, a partir de la operatoria de financiación de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el marco del programa PROMACE, iniciado en 2017 durante la gestión de Gerardo Morales y que continúa en ejecución”.

“Esta es una manera de seguir apostando al futuro, a la educación pública y a brindar más y mejor conocimiento a nuestros estudiantes”, sostuvo y apuntó que “con esta inauguración y con la obra de la Ciudad de las Artes, finalizamos la primera etapa del programa y ya estamos avanzando hacia la siguiente”.

El gobernador también resaltó las mejoras viales en la zona, en particular la nueva traza que conecta Carahunco, y anunció la continuidad de los trabajos hasta la localidad de La Mendieta. En este sentido, señaló que estas intervenciones “responden a una necesidad histórica de productores y empresas de transporte que enfrentaban dificultades por el deterioro de las rutas”.

“Nuestro objetivo es que en cada punto de la provincia existan escuelas modernas y rutas en buen estado, trabajando en conjunto con los municipios para el beneficio de toda la comunidad”, afirmó.

Asimismo, puntualizó que, pese a la decisión del gobierno nacional de discontinuar ciertos programas y obras como el financiamiento del transporte, el FONID, las viviendas y rutas nacionales, “el Estado provincial continuará administrando los recursos de manera eficiente para priorizar inversiones en educación, infraestructura y desarrollo local”.

Por su parte, la ministra de Educación, Miriam Serrano, señaló que “estamos todos muy ansiosos de poder cumplir esta obra que es una escuela nueva, que son ambientes lindos, que son ambientes confortables y por sobre todas las cosas que son ambientes que ayudan e invitan a seguir aprendiendo”.

“Este es un lugar de siembra, seguramente aquí habrá una gran oportunidad de que sigamos sembrando esa semilla de la educación para que florezcan no solo nuevos conocimientos, nuevos emprendimientos, sino nuevos profesionales que se van a desarrollar en esta provincia”, consideró.

Subrayó que “por decisión del gobernador Sadir, multiplicamos el trabajo por la educación pública que iguala, garantiza oportunidades y genera estos espacios para que a todos les llegue el conocimiento”.

“La educación no solo construye presente, sino también sueños y un futuro para todos”, completó.