Suri Rugby Club. Jujuy será sede del 58° Encuentro Nacional de Hockey de Veteranas

La competencia cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia y tendrá lugar en instalaciones del Suri Rugby Club los días sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 9 a 18 horas con la participación de 11 provincias.

El anunció se realizó en Culturarte, encabezado por Luis Calvetti Secretario de Deportes, Diego Valdecantos, Secretario de Turismo y Daniela Malinar, Vicepresidente de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey.

Calvetti destacó la importancia en acompañar a las veteranas de hockey, sobre todo, la participación de 25 equipos con más de 200 personas incluyendo a su familia, que estarán visitando nuestra hermosa provincia”.

Ponderó “el Gobernador Carlos Sadir, siempre nos impulsa a seguir trabajando, a seguir fomentando el deporte en cada una de las disciplinas, así que estamos muy contentos en este caso poder colaborar con este evento”.

“Seguimos apostando al deporte, apoyando un escenario principal para que más gente pueda venir, visitar y acompañar semejante evento”.

Luego el Secretario de Turismo, Diego Valdecantos señaló “el turismo y el deporte van de la mano es un evento que traerá muchas familias que vienen de distintas partes de nuestro país y vienen a conocer Jujuy a participar de un gran evento”.

“Este acontecimiento es muy movilizador en lo que tiene que ver con la economía, que tendrá mucho movimiento en restaurantes, bares, el mismo club, es importante para el jujeño y para el que viene de afuera que Jujuy sigue creciendo”, concluyó

Luego, Daniela Malinar vicepresidente de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey expresó “primero que nada agradecer infinitamente el apoyo del Gobierno de la provincia, a la Secretaría de Deportes, a la Secretaría de Turismo al Club Suri, será en categorías más 35, más 45, más 60 y lo bueno es que nos acompaña un equipo de Jujuy”

Detalló “el sábado iniciamos a las 8:30 de la mañana con el acto inaugural en homenaje a dos compañeras Marta Malinar y Sofia Gemio el nombre de este torneo, comienzan los partidos a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada completa y el domingo igual en el Suri Rugby Club”

“El domingo a las 18 será la entrega de premios en la modalidad competitiva que son más 35 años las otras modalidades recibirán medalla de haber participado en este encuentro más 45 y más 60” agregó.

Acompañaron al lanzamiento, Gabriela Zárate directora de Deporte de la Mujer, Pablo Molouny presidente del Sury Rugby Club y Daniel Barrios entrenador jujeño.