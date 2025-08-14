Cultura. Agenda Cultural de la Provincia hasta el 20 de agosto

La segunda semana de agosto avanza con una agenda cargada de música en vivo, festivales, ferias, celebraciones patronales, tango, teatro y letras en toda la provincia. Desde Casabindo hasta Libertador, pasando por Tilcara, San Salvador, Perico y El Carmen, las propuestas invitan a celebrar, aprender y encontrarse con la cultura jujeña.

Jueves 14 de agosto

En Libertador General San Martín se realizará la 2º Expo-Yungas tendrá lugar en la Av. Wolman (Paseo de los Estudiantes) y el evento Siempre Joven suma DJ y música en vivo en el mismo paseo.

En San Salvador de Jujuy, a las 19:00 horas en C.A.J.A se presenta la Antología Literaria III del Grupo Literario Jujeños Autores. Por la noche: La Yugular en Pentágono Bar a las 22:00 horas; Franco Barrionuevo en Espacio Güemes a las 22:00 horas; y Jesy Carrasco y Daniel Vedia en Viva Jujuy a las 22:00 horas.

En Palpalá, Luna Norteña ofrece cumbia norteña y rock nacional a las 22:00 horas (Av. Catalano 11). En Casabindo, Serenata en honor a la Santísima Virgen de la Asunción a las 21:30 horas.

Viernes 15 de agosto

En Casabindo, Fiesta Patronal en honor a la Santísima Virgen de la Asunción desde las 9:00 horas (acto, misa y procesión) y el Toreo de la Vincha en la Plaza Pedro Quipildor a las 14:00 horas.

En Ledesma, Capillas Musicales con Río Grande Ensamble y Coro Kamay de Jujuy en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 19:00 horas.

En San Salvador de Jujuy, a las 19:00 horas (C.A.J.A) se presentan La Aparecida y Gutural, obras ganadoras del VII Certamen Literario (dramaturgia). A las 20:30 horas, Conjunto de cuerdas – Tributo al Rock Nacional en el CC Héctor Tizón; a las 21:00 horas, Luciano Persoglia en Teatro Mitre; a las 21:30 horas, Tango y Pacha – Milonga Temática en RI 20; y a las 22:00 horas, Franco Barrionuevo en Espacio Güemes.

En Libertador General San Martín, propuesta Tango y Pacha con visita al Parque Nacional Calilegua, almuerzo, práctica tanguera y ceremonia de yeruré desde las 10:00 horas; y Serenata al Libertador en el Club Sportivo Alberdi a las 22:00 horas (Cristian Herrera, Alma Chaqueña, Los Changos del Chamamé).

En Palpalá, Adrián, Déborah y Los Dados Negros a las 22:00 horas (Av. Catalano 11).

Sábado 16 de agosto

En Tilcara, Tango y Pacha: ceremonia de la Pachamama, almuerzo y práctica milonguera desde las 10:00 horas (actividad arancelada, inscripciones informadas en el aviso).

En Maimará, Corpachada de comparsas y agrupaciones carnavaleras en los mojones de cada agrupación a las 12:00 horas.

En Perico, Expo-Tour de Alfajores y Dulces Artesanales de Jujuy en Plaza Central de 14:00 a 22:00 horas.

En San Salvador de Jujuy, a las 19:00 horas en C.A.J.A, taller para infancias Monstruos que cuentan; también a las 19:00 horas, Festival Bebidas de Altura en Uquía Resto Bar. A las 20:30 horas, Florencia Ruiz – 25 años de discos en el CC Héctor Tizón. A las 21:00 horas, Tata Nieva (música boliviana + danza) en Teatro El Pasillo; a las 21:30 horas, Tango y Pacha – Milonga Temática en RI 20.

En Alto La Viña (San Salvador), Festival de la Pachamama Gaucha del asador y el folklore en la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño de 7:00 a 22:00 horas.

En Libertador General San Martín, Serenata al Libertador con Ahyre, Llokallas, Ternura, Coroico, Tunay y otros, a las 22:00 horas (Club Sportivo Alberdi).

En Palpalá, Ismael y Darío Franko a las 22:00 horas (Av. Catalano 11).

Domingo 17 de agosto

En Libertador General San Martín, conmemoración del 175º aniversario del fallecimiento del Gral. José de San Martín desde las 10:00 horas hasta las 5:00 horas en Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Plaza Gral. San Martín (Av. Pte. Perón).

En Perico, Capillas Musicales con el Dúo Sivila y sus amigos a las 10:30 horas (Capilla San Domingo, calle Los Tarcos 259) y Expo-Tour de Alfajores y Dulces Artesanales en el Complejo Sot (frente a la terminal) de 10:00 a 22:00 horas.

En San Salvador de Jujuy, Tango y Pacha (almuerzo y milonga) a las 12:00 horas en RI 20; Poetas Tizas – 25 años a las 19:00 horas en C.A.J.A; Charla “El fenómeno OVNI” de 17:00 a 20:00 horas en Salón Éxodo (Cabildo); y Pachamama Fest en la Vieja Estación de 17:00 a 00:00 horas.

En El Fuerte, Día de las Infancias en Plaza Central a las 15:00 horas. En El Carmen, 9º Festival Provincial del Buñuelo a las 15:00 horas (Paseo del Buñuelo sobre RP 42). En Maimará, Festival Corpachada de la Comparsa Los Corazones Alegres en Mojón Ruta 9 a las 15:00 horas.

Martes 19 de agosto

En San Salvador de Jujuy, charla histórica “Lo que el Éxodo nos dejó: militarización, política y vida cotidiana en Jujuy a comienzos del siglo XIX” (Gabriela Sica y Salomé Boto) a las 18:00 horas en el Salón Éxodo – Cabildo.

Miércoles 20 de agosto

En San Salvador de Jujuy, charla histórica “Patriotas sin charreteras. Miradas bicentenarias en torno a la Guerra Gaucha” (Irene Ballatore) a las 18:00 horas en el Salón Belgrano – Cabildo; y Santiago Benavídez en el Teatro Mitre a las 21:00 horas (pop, trova y folklore latinoamericano).

Para conocer más actividades culturales en toda la provincia, seguí las redes de @CulturaJujuy.