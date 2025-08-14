Cultura. Agenda Cultural de la Provincia hasta el 20 de agosto

Noticias de Jujuy

La segunda semana de agosto avanza con una agenda cargada de música en vivo, festivales, ferias, celebraciones patronales, tango, teatro y letras en toda la provincia. Desde Casabindo hasta Libertador, pasando por Tilcara, San Salvador, Perico y El Carmen, las propuestas invitan a celebrar, aprender y encontrarse con la cultura jujeña.

Jueves 14 de agosto

En Libertador General San Martín se realizará la 2º Expo-Yungas tendrá lugar en la Av. Wolman (Paseo de los Estudiantes) y el evento Siempre Joven suma DJ y música en vivo en el mismo paseo.

En San Salvador de Jujuy, a las 19:00 horas en C.A.J.A se presenta la Antología Literaria III del Grupo Literario Jujeños Autores. Por la noche: La Yugular en Pentágono Bar a las 22:00 horas; Franco Barrionuevo en Espacio Güemes a las 22:00 horas; y Jesy Carrasco y Daniel Vedia en Viva Jujuy a las 22:00 horas.

En Palpalá, Luna Norteña ofrece cumbia norteña y rock nacional a las 22:00 horas (Av. Catalano 11). En Casabindo, Serenata en honor a la Santísima Virgen de la Asunción a las 21:30 horas.

Viernes 15 de agosto

En Casabindo, Fiesta Patronal en honor a la Santísima Virgen de la Asunción desde las 9:00 horas (acto, misa y procesión) y el Toreo de la Vincha en la Plaza Pedro Quipildor a las 14:00 horas.

En Ledesma, Capillas Musicales con Río Grande Ensamble y Coro Kamay de Jujuy en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 19:00 horas.

En San Salvador de Jujuy, a las 19:00 horas (C.A.J.A) se presentan La Aparecida y Gutural, obras ganadoras del VII Certamen Literario (dramaturgia). A las 20:30 horas, Conjunto de cuerdas – Tributo al Rock Nacional en el CC Héctor Tizón; a las 21:00 horas, Luciano Persoglia en Teatro Mitre; a las 21:30 horas, Tango y Pacha – Milonga Temática en RI 20; y a las 22:00 horas, Franco Barrionuevo en Espacio Güemes.

En Libertador General San Martín, propuesta Tango y Pacha con visita al Parque Nacional Calilegua, almuerzo, práctica tanguera y ceremonia de yeruré desde las 10:00 horas; y Serenata al Libertador en el Club Sportivo Alberdi a las 22:00 horas (Cristian Herrera, Alma Chaqueña, Los Changos del Chamamé).

En Palpalá, Adrián, Déborah y Los Dados Negros a las 22:00 horas (Av. Catalano 11).

Sábado 16 de agosto

En Tilcara, Tango y Pacha: ceremonia de la Pachamama, almuerzo y práctica milonguera desde las 10:00 horas (actividad arancelada, inscripciones informadas en el aviso).

En Maimará, Corpachada de comparsas y agrupaciones carnavaleras en los mojones de cada agrupación a las 12:00 horas.

En Perico, Expo-Tour de Alfajores y Dulces Artesanales de Jujuy en Plaza Central de 14:00 a 22:00 horas.

En San Salvador de Jujuy, a las 19:00 horas en C.A.J.A, taller para infancias Monstruos que cuentan; también a las 19:00 horas, Festival Bebidas de Altura en Uquía Resto Bar. A las 20:30 horas, Florencia Ruiz – 25 años de discos en el CC Héctor Tizón. A las 21:00 horas, Tata Nieva (música boliviana + danza) en Teatro El Pasillo; a las 21:30 horas, Tango y Pacha – Milonga Temática en RI 20.

En Alto La Viña (San Salvador), Festival de la Pachamama Gaucha del asador y el folklore en la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño de 7:00 a 22:00 horas.

En Libertador General San Martín, Serenata al Libertador con Ahyre, Llokallas, Ternura, Coroico, Tunay y otros, a las 22:00 horas (Club Sportivo Alberdi).

En Palpalá, Ismael y Darío Franko a las 22:00 horas (Av. Catalano 11).

Domingo 17 de agosto

En Libertador General San Martín, conmemoración del 175º aniversario del fallecimiento del Gral. José de San Martín desde las 10:00 horas hasta las 5:00 horas en Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Plaza Gral. San Martín (Av. Pte. Perón).

En Perico, Capillas Musicales con el Dúo Sivila y sus amigos a las 10:30 horas (Capilla San Domingo, calle Los Tarcos 259) y Expo-Tour de Alfajores y Dulces Artesanales en el Complejo Sot (frente a la terminal) de 10:00 a 22:00 horas.

En San Salvador de Jujuy, Tango y Pacha (almuerzo y milonga) a las 12:00 horas en RI 20; Poetas Tizas – 25 años a las 19:00 horas en C.A.J.A; Charla “El fenómeno OVNI” de 17:00 a 20:00 horas en Salón Éxodo (Cabildo); y Pachamama Fest en la Vieja Estación de 17:00 a 00:00 horas.

En El Fuerte, Día de las Infancias en Plaza Central a las 15:00 horas. En El Carmen, 9º Festival Provincial del Buñuelo a las 15:00 horas (Paseo del Buñuelo sobre RP 42). En Maimará, Festival Corpachada de la Comparsa Los Corazones Alegres en Mojón Ruta 9 a las 15:00 horas.

Martes 19 de agosto

En San Salvador de Jujuy, charla histórica “Lo que el Éxodo nos dejó: militarización, política y vida cotidiana en Jujuy a comienzos del siglo XIX” (Gabriela Sica y Salomé Boto) a las 18:00 horas en el Salón Éxodo – Cabildo.

Miércoles 20 de agosto

En San Salvador de Jujuy, charla histórica “Patriotas sin charreteras. Miradas bicentenarias en torno a la Guerra Gaucha” (Irene Ballatore) a las 18:00 horas en el Salón Belgrano – Cabildo; y Santiago Benavídez en el Teatro Mitre a las 21:00 horas (pop, trova y folklore latinoamericano).

