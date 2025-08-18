Supervisan proyecto de conectividad para escuelas de Jujuy

La iniciativa se enmarca en el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), que implementa el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), financiado con la renta de la planta de energía solar Cauchari.

Para ello, una misión técnica del BCIE arribó a la provincia para supervisar el avance de los proyectos del PROMACE, enfocados en infraestructura escolar y conectividad digital.

La comitiva mantuvo una reunión con la ministra de Educación, Miriam Serrano, donde se destacó la importancia de fortalecer el acceso a Internet en todas las escuelas de Jujuy para garantizar igualdad de oportunidades en los aprendizajes.

Además, se visitaron distintos puntos estratégicos de la obra de conectividad, entre ellos la red de fibra óptica, el tendido de troncales y centros de gestión tecnológica. El proyecto contempla seis troncales principales que permiten la transmisión de datos a gran velocidad y prevé alcanzar más de 140 localidades en los 16 departamentos de la provincia.

Actualmente, el tendido de fibra óptica presenta un 60% de avance y se estima que estará finalizado en octubre.

La misión del BCIE continuará con nuevas visitas a establecimientos escolares de la capital y la Quebrada.