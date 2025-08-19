Articulación. Autoridades del ISJ visitaron el Centro de Jubilados y Pensionados «Rosario Wayar»

En el encuentro, se abordaron detalles sobre la cobertura prestacional.

Con la intención de brindar asesoramiento sobre cobertura prestacional, el Vocal del Sector Pasivo del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), Alberto Quiroga, visitó el Centro de Jubilados y Pensionados “Rosario Wayar”, ocasión en la cual se reunió con integrantes de esa entidad y abordaron diferentes temáticas vinculadas a las gestiones realizadas desde esa vocalía.

Al respecto, se puso de relieve el trabajo que viene realizando la obra social provincial con dicha población etaria, y se programó una próxima reunión en casa central con el Directorio del ISJ.

Desde la institución que nuclea al sector pasivo expresaron su agradecimiento por la predisposición de las autoridades de la obra social para poder recepcionar las inquietudes y consultas de muchos afiliados del ISJ en relación a la cobertura prestacional.

En tal sentido, Quiroga ponderó este tipo de encuentros con diversas entidades de capital e interior, ya que permiten visibilizar la situación de muchos afiliados y sobre todo recepcionar inquietudes, consultas y sugerencias y anticipó que se proseguirá trabajando en ese sentido para poder llevar soluciones a las gestiones que plantean los afiliados del sector pasivo, y sobre todo estar cerca del afiliado.