Entradas anticipadas disponibles para Los Hornitos 2025

La edición 2025 del Festival de la Comida Regional “Los Hornitos” se realizará los días 22, 23 y 24 de agosto en el Centro Cultural “Manuel Belgrano”, en la ex estación de trenes de San Salvador de Jujuy.

Las entradas anticipadas para los espectáculos nocturnos del viernes 22 y sábado 23 podrán adquirirse online a través de la página web del municipio: www.sansalvadordejujuy.gob.ar. El valor de los tickets anticipados es de 8.000 pesos, mientras que las entradas en la puerta del evento tendrán un valor de 10.000 pesos. Los espectáculos diurnos del sábado 23 y domingo 24 serán de entrada libre y gratuita.

Se habilitarán 20 espacios destinados a centros vecinales para la venta de comidas típicas y 5 espacios para emprendedores, promoviendo la gastronomía local y la economía social. Durante el evento se utilizarán vasos reutilizables y se instalarán eco puntos para recibir plásticos y descartables, como parte de las políticas de cuidado ambiental.

Grilla destacada de artistas:

Viernes 22 noche (20 a 04 hs) – Ángela Irene, Tomás Lipán, Los de Jujuy, Becho Ribeiro, Ballet Juventud Prolongada, entre otros.

– Ángela Irene, Tomás Lipán, Los de Jujuy, Becho Ribeiro, Ballet Juventud Prolongada, entre otros. Sábado 23 día (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita: Salamanqueros, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, entre otros.

– Entrada libre y gratuita: Salamanqueros, Ballet Mudanzas de Fuego, Mayra Quipildor, Albahaca, entre otros. Sábado 23 noche (20 a 04 hs) – Néstor Garnica, Chango García, Daniel Vedia, Norma de América, entre otros.

– Néstor Garnica, Chango García, Daniel Vedia, Norma de América, entre otros. Domingo 24 día (12 a 19 hs) – Entrada libre y gratuita: Takiris, Achalay, La Pacha, Elena Mattos, entre otros.

Los Hornitos 2025 contará con espectáculos de música y danza, destacando artistas locales y nacionales, ofreciendo una propuesta para toda la familia.