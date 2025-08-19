Turismo. Del Norte a la Patagonia, Jujuy puso ritmo norteño a la 54ª Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche

La provincia de Jujuy llevó adelante una acción de promoción turística en el marco del convenio firmado con la ciudad de Bariloche durante el Meet Up Argentina, aprovechando la realización de la 54ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, que tuvo lugar del 14 al 17 de agosto en Bariloche.

La organización de la fiesta estuvo a cargo del municipio local, con el apoyo de empresas y marcas como Travel Rock, McDonald’s y Speed Unlimited. Con entrada libre y gratuita en la mayoría de las actividades, el evento reunió a miles de residentes y turistas que disfrutaron de una variada programación cultural y recreativa.

Entre los espectáculos musicales se presentaron Luciano Pereyra, Tiago PZK y La T y La M, junto a numerosas bandas locales. Además, se revivieron actividades tradicionales como el Concurso de Hacheros y Hacheras, el Desfile del Pulóver, la Carrera de Mozos y el Desfile Náutico.

La agenda incluyó también la elección de la Reina Nacional de la Nieve, donde resultó coronada Agustina Rodríguez Vida, la tradicional bajada de antorchas en el Cerro Catedral, un concurso de tortas y la creación de esculturas de hielo y madera.

La Fiesta Nacional de la Nieve, uno de los eventos más emblemáticos de Bariloche, no solo representa un atractivo cultural y turístico, sino que impulsa la economía local y refuerza la identidad de la comunidad, al rescatar sus tradiciones y ofrecer una plataforma para artistas y emprendedores de la región.