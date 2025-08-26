La Legislatura de Jujuy rindió homenaje a la Pachamama

Autoridades de la Legislatura de Jujuy, acompañadas por legisladores provinciales, directores, jefes de área y empleados de todos los sectores, realizaron la tradicional ceremonia en honor a la Pachamama en el patio interno de la institución. Es una costumbre que se renueva cada año durante el mes de agosto para agradecer a la Madre Tierra.

En ese marco, el vicegobernador Alberto Bernis expresó un profundo agradecimiento a los trabajadores del Poder Legislativo, a los empleados de los distintos bloques políticos y a los diputados que integran la institución.

Resaltó el esfuerzo cotidiano por mejorar, corregir errores y fortalecer los aspectos positivos de la labor legislativa: La tierra nos da sabiduría y fuerza para que cada uno de nosotros pueda cumplir su tarea de la mejor manera. Quiero agradecer realmente a todos los empleados de la Legislatura, a los distintos bloques, y a los diputados por el trabajo diario, por la voluntad de superación y por el compromiso con la gente, señaló.

Bernis puso en relieve que la familia legislativa es una sola, más allá de las distintas pertenencias políticas. Somos una comunidad con un rol fundamental en la sociedad, y debemos asumirlo con responsabilidad. La Pachamama nos da fuerza y nos recuerda la necesidad de trabajar por quienes más lo necesitan, de dictar normas que mejoren la vida de la gente, que combatan la pobreza y la desigualdad, remarcó.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Cultura remarcó la importancia del mes de agosto y una tradición muy arraigada en la institución legislativa. Agosto es Pachamama en nuestra provincia. Desde la Legislatura, como familia legislativa, conmemoramos todos los años este ritual tan importante de agradecimiento, que nos une en lo más profundo de nuestra raíces, expresó.

La diputada subrayó que agosto constituye una verdadera reivindicación de la cultura ancestral: Es un mes de reivindicación de nuestra identidad. Por eso quiero agradecer a toda la familia legislativa que hoy acompaña este acto, compartiendo el mismo sentimiento de respeto y gratitud hacia la Pachamama, comentó.

En tanto, el legislador Omar Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud Pública enfatizó la importancia de mantener vivas las costumbres ancestrales y de reafirmar la identidad cultural de los jujeños. Agradeciendo a la Madre Tierra como lo hicieron nuestros padres y abuelos.

Este mes tan especial nos brinda la oportunidad de agradecer, de conectarnos con nuestra gente y de recordar los valores que tanto necesitamos en estos tiempos, señaló.

Igualmente subrayó el rol de la institución legislativa como caja de resonancia de las inquietudes de la comunidad, más allá del agradecimiento, también pedimos a la Pachamama que nos ayude, nos guíe en la tarea que nos encomendó la gente para llevarla de la mejor manera posible.

A manera de cierre, Gutiérrez afirmó que los jujeños somos orgullosos portadores de nuestras costumbres, y abogó por sostenerlas y transmitirlas a las futuras generaciones.