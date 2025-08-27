Cultura . El Cabildo será sede de LatinRieles

A partir de este jueves 28, Jujuy será anfitriona de una nueva edición de LatinRieles, el Congreso y Exposición de la Actividad Ferroviaria que convoca a referentes nacionales e internacionales del sector.

El histórico Cabildo de Jujuy se convertirá en escenario de conferencias, presentaciones y muestras que ponen en valor el desarrollo ferroviario como motor de conectividad y producción.

El encuentro contará con la participación de especialistas, empresas e instituciones vinculadas al transporte, la logística y la innovación tecnológica. Además, habrá un espacio expositivo abierto al público, que permitirá conocer proyectos actuales y futuros orientados al crecimiento del sistema ferroviario en Argentina.

La realización de LatinRieles en la provincia representa un reconocimiento al papel estratégico de Jujuy en la integración regional y refuerza su posicionamiento como sede de debates y encuentros de alcance nacional.