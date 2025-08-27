Noticias de Jujuy

La Legislatura sesionará este jueves

En el marco de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara de Diputados de la Provincia y los presidentes de los bloques que la integran resolvieron convocar a la Octava Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 28 de agosto, a horas 10:00.

En dicha oportunidad, el Cuerpo parlamentario abordará diversos proyectos que fueron analizados en el trabajo de las comisiones legislativas durante la presente semana, entre los cuales se destacan: el Proyecto de Ley de Reestructuración Jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la Provincia de Jujuy. El Proyecto de Ley de Exención del 100 % del Impuesto de Sellos a la razón social Industrias Zapla S.A., aplicable a todas las operaciones vinculadas a su actividad industrial. El Proyecto de Ley que establece la vigencia del plan de contingencia Jujuy Asiste y Reactiva. El Proyecto de Ley que instituye el 24 de noviembre como Día de la Ruta de la Paz en Jujuy. Además del Proyecto de Ley que asigna el nombre Pedro Pascual a la Escuela Primaria N. 334 de la localidad de Pueblo Viejo, departamento Cochinoca.

Asimismo, serán considerados otros proyectos de resolución y de declaración.

