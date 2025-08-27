Preparativos para Primavera en las Alturas

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó en el Salón Blanco una reunión convocada para avanzar en la coordinación de aspectos vinculados en la organización de una nueva edición de Primavera en las Alturas, que se desarrollará en la localidad de Uquía el próximo 6 de septiembre.

Participaron la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el titular del EAP, Martín Meyer; la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz; funcionarios de otras áreas de gobierno como la Secretaría de Deportes y representantes de localidades de Quebrada y Puna.

Ruíz destacó el apoyo del gobernador, de los intendentes, comisionados, las instituciones, para la realización de Primavera en las Alturas.

Explicó que este año se hará en Uquía, que es un término medio entre Volcán y La Quiaca. “Si bien teníamos previsto hacerlo en La Quiaca, era una logística la cual todavía, entre municipios, no la íbamos a poder afrontar, así que hemos decidido buscar el punto medio entre las dos localidades”, apuntó.

La secretaria de Gestión de la Gobernación puso de relieve que “el gobernador nos puso a disposición todas las áreas de gobierno para que podamos hacer un trabajo completo de organización, donde tengamos no solo el tema del seguro, el tema de la comida de los chicos, el tema de las actividades que van a llevar adelante”.

Precisó que este año, “como novedoso, hemos incorporado chicos, armamos una comisión juvenil que sea la que lleve adelante este trabajo, la que en el día de mañana pueda desarrollar las actividades sin que nosotros estemos al frente, y que sean ellos los protagonistas, porque son los verdaderos protagonistas de la fiesta”.

Finalmente, adelantó que “tenemos distintas actividades que los chicos han ido organizando y que han ido incorporando, con nuevas temáticas como el grooming, el bullying, que son problemáticas que actualmente se están viendo mucho en los establecimientos educativos”.

En tanto, Meyer comentó que se realizó una reunión con todos los comisionados, con los intendentes, con los responsables de distintas áreas del gobierno, juntamente con el gobernador, con esta idea de federalizar la fiesta y que la FNE llegue a todos lados.

En tal sentido, señaló que “me parece excelente la iniciativa que están tomando todos los integrantes de este grupo, que es llevar la fiesta con esta nueva mención, que es Primavera en las Alturas, así que en buena hora que estemos todos organizados y todos colaborando para que los chicos del interior también tengan su fiesta, porque está hecha por ellos y para ellos, así que ahí estaremos acompañando el 6 de septiembre”.

Por último, indicó que van a participar más de 1.500 chicos de más de 30 localidades.

Estuvieron presentes en el Salón Blanco representantes de Tumbaya, Volcán, Maimará, Tilcara, Huacalera, Uquía, Humahuaca, Hipólito Yrigoyen, Cangrejillos, Barrios, Susques, Puesto Sey, Huancar, Cusi Cusi, Tres Pozos y Tres Cruces.