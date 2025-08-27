Sadir recibió a la Unión Industrial Argentina

En el marco de la gira federal que lleva adelante la Unión Industrial Argentina (UIA), el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, recibió la visita del titular de la entidad, Martín Rappallini, oportunidad en la que dialogaron sobre los desafíos y oportunidades de desarrollo para la industria jujeña.

Cabe señalar que, el próximo 2 de setiembre, en el marco del Día de la Industria en la Argentina que se celebrará en Córdoba, la UIA presentará un documento con diez puntos donde se pretende promover un rumbo de desarrollo sostenible y un compromiso con la eficiencia y la productividad.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, celebró la iniciativa de un consenso federal y de la industria argentina, al cual calificó como “una gran decisión que es central porque pone en visibilidad estos temas que hay que poner sobre la mesa y dialogar”.

“Si no abordamos los desafíos de la industria y la producción de manera conjunta y con objetivos claros, el camino a la competitividad es difícil”, expresó, agregando que “dialogar sobre cuestiones macroeconómicas y baja de la inflación”, entre otros temas, “es un paso que debemos dar para el desarrollo y crecimiento del país”.

Abud, anticipó que próximamente Jujuy contará con un Consejo Productivo el cual “unificará la personería de todo el sector privado para fortalecer el sector y poner en valor todas sus potencialidades y competencias”.

Por su parte, Rappallini, valoró la “importante visión sobre el desarrollo productivo de las comunidades que compartimos con el gobernador Sadir”, sosteniendo que “ver las realidades de cada provincia, nos reafirma la decisión de consolidar una mirada federal, con mejores condiciones de competitividad para competir a nivel global”.

“Necesitamos el consenso federal, objetivos comunes, reglas claras y mejores herramientas, no solo fiscales e impositivas, sino también de inversiones tecnológicas y de modernización para que el crecimiento sea de todos, para consolidarnos como polo productivo e industrial a nivel mundial”, indicó.

Finalmente, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Federico Gatti, destacó la importancia de la gira federal, afirmando que se trata de “una gran oportunidad para que vean la realidad in situ de cada una de las provincias y escuchar los diversos desafíos regionales del sector”.

Hizo especial énfasis en los trabajos en torno al Corredor Bioceánico de Capricornio, el cual “va a abrir un gran camino para el desarrollo de la provincia, desde lo comercial, industrial y turístico”, ponderando con esto “la estabilidad financiera y de inversión de Jujuy”, promoviendo con esto “la llegada de grandes inversores y crecimiento del sector productivo de toda la región”.