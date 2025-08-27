Visita del Colegio Secundario N 32 René Favaloro a la Legislatura de Jujuy

En el marco del Programa de Visitas Guiadas que lleva adelante la Legislatura de la Provincia, alumnos de 1 y 3 año del Colegio Secundario N. 32 René Favaloro, del sector El Balcón de Alto Comedero, realizaron un recorrido por las instalaciones del Poder Legislativo.

La delegación fue recibida en el Recinto de Sesiones por los diputados provinciales Hilda Prolongo, Gustavo Arias, Olga Yolanda Ramos y Omar Gutiérrez, quienes brindaron una cordial bienvenida a los estudiantes y docentes acompañantes. Durante la actividad, los legisladores explicaron el funcionamiento de la Cámara, el proceso de elaboración y sanción de las leyes, y respondieron las inquietudes planteadas por los jóvenes.

En ese sentido, la diputada Hilda Prolongo destacó la activa participación de los estudiantes y valoró su interés por conocer de cerca el rol institucional de la Legislatura y los mecanismos de la vida democrática.

La comitiva educativa estuvo encabezada por los docentes Esteban Ortega y Juan Rodríguez, junto a la preceptora Natalia Valdiviezo. Para concluir la jornada, personal de Ceremonial y Protocolo de la Legislatura acompañó a la delegación en un recorrido guiado por el edificio, brindando información sobre su historia, los murales y las distintas áreas que lo integran.