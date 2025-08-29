Cultura. Segundo día del «Topamiento Provincial de Escritores» celebrando el cierre de su 10ª edición

Hoy, viernes 29 de agosto se llevará a cabo el segundo día de la 10ª edición del Topamiento Provincial de Escritores, un encuentro que reúne a escritores, escritoras y público lector en torno a la palabra y la creación literaria.

La propuesta incluirá talleres, charlas y presentaciones de obras, consolidándose como un espacio de intercambio y visibilización de la producción literaria jujeña. Durante dos jornadas, reconocidas plumas de la provincia compartirán su experiencia junto a nuevas voces que emergen en el panorama cultural local.

Con una década de trayectoria, el Topamiento se posiciona como una de las actividades más importantes del calendario cultural provincial, celebrando la escritura como herramienta de identidad, memoria y construcción colectiva.