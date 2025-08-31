Noticias de Jujuy

Municipio impulsa charlas preventivas sobre ciberestafas dirigidas a adultos mayores

Jujuy

Con el objetivo de brindar herramientas que permitan identificar y evitar fraudes virtuales, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante un ciclo de charlas preventivas sobre ciberestafas y ciberdelitos, especialmente orientadas a adultos mayores, uno de los grupos más expuestos a este tipo de delitos.

Las capacitaciones estarán a cargo de profesionales de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, quienes brindarán asesoramiento y recomendaciones prácticas para detectar posibles engaños digitales y así prevenir situaciones de riesgo.

El cronograma previsto incluye dos encuentros:

  • Puente San Martín y Av. Urquiza: martes 2 de septiembre, de 9 a 11 horas.
  • Centro de Participación Vecinal (CPV) Santa Ana (Capitán Krause y Cnel. de la Colina): martes 9 de septiembre, de 9 a 11 horas.

Cabe destacar que no se requiere inscripción previa y que la convocatoria está abierta a todos los vecinos que deseen participar.

Desde el municipio subrayaron la importancia de concientizar a la comunidad sobre las estafas en línea, remarcando que la información y la prevención son las principales herramientas para protegerse en el mundo digital.

