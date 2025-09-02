Convenio entre la Municipalidad y el IES N° 8 “Sagrado Corazón Fasta” para fortalecer la educación y el desarrollo humano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy firmó un Convenio de Colaboración Mutua con el Instituto de Educación Superior N° 8 Sagrado Corazón Fasta, con el objetivo de impulsar actividades conjuntas orientadas a la formación, capacitación y promoción del desarrollo humano en la comunidad. La rúbrica del convenio estuvo a cargo del intendente Raúl “Chuli” Jorge, del apoderado legal del Instituto, Juan Francisco Monestes, y de la vicerrectora de la institución Samanta Molinari, quienes consolidaron un acuerdo que busca fortalecer los lazos entre el gobierno local y las instituciones educativas de la ciudad.

Durante el acto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó, “el desarrollo que tiene el Instituto Fasta, de treinta y cinco años de trabajo en nuestra provincia, de alguna manera, hace que este vínculo permita la capacitación, la actualización, tanto de los alumnos, como también de los institutos, los CDI, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de recursos humanos que tiene el municipio, así que esto enriquece nuestra tarea para tener fundamentalmente una actitud de desarrollo humano en nuestros centros donde trabajamos con niños, con jóvenes y con familia.”

Por su parte, el asesor legal de Hacienda, Pablo Rodríguez, subrayó la importancia del acuerdo para el personal municipal, “estamos muy contentos, la municipalidad ha logrado firmar junto con el Instituto de Educación Superior N°8 Sagrado Corazón Fasta, un acuerdo de colaboración mutua en el que los y las empleadas municipales tendrán posibilidad de cursar carreras con beneficios en descuentos y becas. También pensando a futuro, el objetivo de empezar a trabajar coordinadamente entre municipalidad e instituto para brindar capacitaciones, pasantías y todo lo que hace a esta vida institucional. Siempre desde la municipalidad estamos muy contentos de poder trabajar con las instituciones intermedias.”

Desde el Instituto, la vicerrectora Samanta Molinari valoró el acuerdo como una oportunidad de expansión y servicio, “es un beneficio para ambas instituciones, para nosotros es muy importante ya que estamos hace 35 años en la provincia y podemos brindar educación católica tanto a los que desean formarse en profesorados de educación inicial, como también profesorado de educación primaria. Este es un primer acercamiento a esta institución, pero deseamos después seguir trabajando conjuntamente tanto con los CDI y nosotros como instituto poder brindar capacitaciones.”

El convenio establece una alianza estratégica que contempla el diseño e implementación de programas de formación, capacitación, talleres y cursos destinados no solo al personal municipal y estudiantes, sino también a la comunidad en general.

Por su parte, el IES N° 8 Sagrado Corazón Fasta brindará becas totales y parciales para empleados municipales, familiares directos y personas derivadas por áreas específicas del Municipio. También se contemplan descuentos especiales en carreras, cursos y programas de formación ofrecidos por el Instituto.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fOk3ZgtPiu4