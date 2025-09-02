IVUJ. IVUJ: comenzó la adhesión online a 288 Departamentos en Alto Comedero

Hasta el 21 de septiembre estará vigente la adhesión online a la operatoria “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero” que lleva adelante el IVUJ. Podrán adherir quienes se hayan inscripto en el instituto de vivienda hasta el 31 de agosto del corriente año, y residan en “Gran Jujuy” (incluye a San Salvador de Jujuy, Palpalá y Yala), la adhesión se hace únicamente mediante el sitio web oficial: ivuj.gob.ar

Las personas interesadas tendrán que ingresar al portal institucional del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), buscar “288 Alto Comedero”, y elegir el botón “Adhesión Online 288 Alto Comedero”, el sistema les solicitará que tenga un usuario y contraseña vigentes para quienes cumplan con los requisitos de haberse inscripto y/o actualizado sus datos hasta el 31 de agosto del corriente año, y sean residentes en Gran Jujuy. Además, deberán declarar los ingresos del grupo familiar, al finalizar, cuando se cliquea “Guardar” el sistema crea un archivo .pdf con los datos de la adhesión (número), el cual se puede guardar o imprimir.

Autoridades del IVUJ, detallaron que cuando finalice el proceso de adhesión online, el organismo anunciará el Sorteo Público de Orden de Prelación de la operatoria “288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero”.

Sobre 288 Departamentos (Alto Comedero)

“288 Departamentos e Infraestructura en Alto Comedero” es una operatoria del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy que plantea la coparticipación de los sectores público – privado y con ahorro previo de parte de las personas interesadas en aplicar al proyecto.

Los 288 departamentos se emplazarán en el sector 150 hectáreas del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy. Junto a otras operatorias ya edificadas por el IVUJ en ese espacio, la propuesta mejora de manera inmediata el sector y fomenta una comunidad activa y conectada.

Cada departamento cuenta con 2 dormitorios, cocina, baño y balcón, priorizando el diseño, la iluminación y la ventilación natural. Las torres se agrupan dejando un espacio verde lineal, diseñado para el encuentro y la recreación. Además, las dársenas de estacionamiento en la calle aseguran una circulación fluida y ordenada, garantizando la continuidad en la movilidad del barrio.

En la web del IVUJ se puede consultar un catálogo para ver las características de los departamentos, y obtener mayor información.