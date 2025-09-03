Convocan al curso de manipulación de alimentos para el patio de comidas de la FNE

En el marco de la próxima Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), la Municipalidad de San Salvador de Jujuy convoca a todos los gastronómicos locales a participar del curso para la obtención del carnet de manipulador de alimentos con validez nacional, a dictarse los días 8, 9 y 11 de septiembre, de 11 a 13 horas en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jorge Cafrune de Alto Comedero.

Con más detalles, la encargada del departamento de educación, Carolina Alemán, anunció la convocatoria masiva al sector gastronómico en el marco del evento de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En este sentido, informó que se llevará a cabo un curso de capacitación obligatoria los días 8, 9 y 11 de septiembre en las instalaciones del Centro Cultural Jorge Cafrune, ubicado en Alto Comedero.

Detalló que la formación está dirigida a emprendedores, vendedores ambulantes, food trucks y comerciantes que deseen participar con sus propuestas gastronómicas durante la fiesta, y tiene como objetivo garantizar buenas prácticas en la manipulación de alimentos, seguridad e higiene, promoviendo una alimentación saludable y segura para el público que asiste al evento.

Añadió Alemán en este sentido, “el curso se dictará de 11 a 13 horas y está destinado a nuevos emprendedores o a aquellos que incorporan nuevos ayudantes en los puestos de venta; si bien la mayoría de los vendedores ya cuenta con la capacitación, esta instancia se trata de un curso formal de manipulación segura de alimentos, cuya validez es de tres años donde se les otorga un carnet habilitante”.

Finalmente, Carolina Alemán puntualizó “para participar del curso, los interesados deben acercarse al Centro Cultural Jorge Cafrune, siempre que ya se encuentren incluidos en la nómina oficial que el área de Espacios Públicos está definiendo con los lugares asignados para la venta durante la FNE”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8rFV9IaW4qo