Crédito Educativo. PROMACE: lanzan Concurso de Precios para la adquisición de herramientas

La gestión apunta al fortalecimiento de la Dirección de Mantenimiento de Edificios Escolares.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), ha convocado al Concurso de Precios N° 3/2025 con el objetivo de adquirir herramientas destinadas al fortalecimiento de la Dirección de Mantenimiento de Edificios Escolares de la SIE. Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) en el marco del contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El presupuesto oficial para esta contratación asciende a la suma de $80.110.500,00. La adquisición se ha dividido en tres lotes:

Las ofertas se recibirán de manera presencial en las oficinas de la Secretaría de Crédito Educativo, ubicada en la calle República de Líbano N° 226, 1° piso, Barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy. El plazo para la presentación de las propuestas finaliza el día 15 de septiembre de 2025, a las 13:00 horas.

El acto de apertura de las ofertas se llevará a cabo el mismo día, a las 15:30 horas, en la misma dirección.

El pliego de bases, condiciones y especificaciones técnicas está disponible para su descarga gratuita en el siguiente link https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1PERhQt2pj4lCxr8WoZ-q6XRKmn0bylJ-

Para mayor información o consultas, los interesados pueden contactarse por correo electrónico a [email protected]