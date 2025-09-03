Noticias de Jujuy

Donación de órganos. Con ablaciones en hospitales Paterson, Pablo Soria y San Roque, Jujuy alcanzó 51 procedimientos en el año

Jujuy
Con ablaciones en hospitales Paterson, Pablo Soria y San Roque, Jujuy alcanzó 51 procedimientos en el año

La donación de órganos es posible gracias a una comunidad comprometida.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que gracias a un enorme trabajo que se despliega de manera permanente, con equipos profesionales altamente capacitados y un sistema articulado y con capacidad instalada en el que intervienen diferentes áreas e instituciones, la provincia concretó tres nuevos operativos de ablación en hospitales Paterson de San Pedro y Pablo Soria y San Roque de la capital, lo que se traduce en un total de 51 procedimientos en el transcurso de 2025.

Cada operativo de ablación permite multiplicar las oportunidades de recuperación a personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante.

Para ello, es fundamental la sensibilización de la comunidad en su conjunto sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos que constituye un acto solidario y una práctica que el sistema de salud desde los ámbitos público y privado desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad.

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY) en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 12 horas o comunicarse al 4221228.

También podría interesarte
Jujuy

La Municipalidad lanza el proyecto “La Muni Vive Jujuy Básquet” para acercar el…

Jujuy

La Municipalidad puso en marcha el “Censo Comercial 2025” para actualizar el registro…

Jujuy

Convocan al curso de manipulación de alimentos para el patio de comidas de la FNE

Jujuy

La Muni Tu lugar brindará servicios gratuitos a los adultos mayores del B° Huaico…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.