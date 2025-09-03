Educación y Ledesma S.A.A.I. firmaron un convenio de cooperación educativa y cultural

El acuerdo tiene como objetivo generar instancias de aprendizaje que revaloricen el arte como campo de conocimiento y derecho, promoviendo la creatividad, la expresión y el pensamiento crítico de los estudiantes de 4° a 7° grado de nivel primario.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy y la empresa Ledesma S.A.A.I. firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la educación artística en las escuelas primarias, a través de la promoción del concurso “Premios Ledesma de Artes Visuales – Edición 2025”.

Durante la presentación, la coordinadora cultural de la empresa Ledesma, Leonor Calvó, resaltó: “En esta edición 2025 hemos decidido darle al premio infantil una envergadura única, porque la participación de los niños en estos 20 años ha sido constante y de gran calidad, con un fuerte compromiso de docentes y escuelas”.

Asimismo, destacó el aporte del Ministerio en esta nueva etapa: “El involucramiento de la cartera educativa ha sido realmente notable y nos permite consolidar y mejorar esta propuesta con voces expertas del ámbito pedagógico”.

El acto de firma se realizó en la sede ministerial y contó con la presencia de la ministra de Educación, Miriam Serrano; la secretaria de Gestión Educativa, Alicia Zamora; el coordinador de Modalidades Educativas, Gabriel Ruiz; y la coordinadora cultural de la empresa Ledesma, Leonor Calvó, quienes subrayaron la importancia de este trabajo conjunto para la educación y la cultura en la provincia.