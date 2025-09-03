Estudiantes. Inició la preinscripción para la carrera de Medicina 2026

Desde el 1 de septiembre, la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) abrió la preinscripción para la carrera de Medicina, que comenzará a dictarse en el primer cuatrimestre de 2026. El cursado es presencial, con un cupo de 60 estudiantes, y se dictará en la Ciudad de Libertador General San Martín.

Preinscripción: Del 1 al 26 de septiembre de 2025 a través de la plataforma SIU Guaraní.

Los estudiantes que superen las instancias anteriores deberán presentar la siguiente documentación:

Para más detalles, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o al teléfono 4244191 Int. 1060.

La información completa se encuentra en la página oficial de la Escuela de Salud de la UNJu: https://escuelasalud.unju.edu.ar/

Consulta presencial en Avda. Bolivia Nº 1357 Bº Huaico, San Salvador de Jujuy – Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y

14:00 a 18:00 hs.