La Municipalidad lanza el proyecto “La Muni Vive Jujuy Básquet” para acercar el deporte profesional a los jóvenes

En una apuesta firme por la integración del deporte en la vida de los jóvenes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó el proyecto “La Muni Vive Jujuy Básquet”, una propuesta conjunta con la Federación de Básquet de Jujuy, que busca que los chicos y chicas de los centros deportivos municipales vivan una experiencia única: sentirse deportistas profesionales por un día.

Al respecto el intendente Raúl “Chuli” Jorge, destacó, “la Federación de Básquet, luego de una remodelación de gran envergadura, se posiciona hoy como uno de los estadios más importantes del país. Este espacio permitirá a los niños y jóvenes que entrenan en los centros deportivos de la ciudad vivir una experiencia única, muy distinta a la de los lugares donde habitualmente practican la disciplina. Además, estamos impulsando numerosos proyectos que se encuentran en vías de ejecución y que daremos a conocer oportunamente”, destacó

“La Muni Vive Jujuy Básquet”, nace del trabajo conjunto entre la Dirección de Deportes de la Municipalidad y la Federación de Básquet, su impulsor Oscar Vaquera, explicó que el objetivo es conectar a los jóvenes con el deporte profesional desde una vivencia cercana, “esto nace como una idea de vincular la franquicia Jujuy Básquet, con la Dirección del Deporte de la Municipalidad, y ofrecerles a los chicos de los centros deportivos que experimenten lo que vive un deportista profesional el día del juego. Los chicos van a hacer un recorrido desde la llegada al estadio, acceso a la indumentaria correspondiente para un juego, al vestuario donde se le hace una presentación, donde juegan con árbitros oficiales y donde se les pone toda la estructura de la federación a disposición para que experimenten lo que un deportista profesional vive el día del partido”.

Además, Vaquera adelantó que el proyecto podrá ampliarse con actividades complementarias, “esa sería su concepción inicial, además se pueden agregar otras actividades como visitas guiadas a una estructura de primer nivel nacional que tiene hoy la Federación de Básquet, que cuenta con gimnasio, sala de video, sala de entrenadores, sala de kinesiología, sala de antidoping”.

El coordinador de Secretarías, Gustavo Muro, confirmó el compromiso institucional con el desarrollo de este proyecto, “con la Federación de Básquet, el profesor Vaquera, que está con el desarrollo del deporte y la Municipalidad, estamos por firmar un convenio para que los centros deportivos de la Municipalidad puedan vivir la experiencia de lo que es la Liga Nacional desde chicos. Entonces, hay la voluntad tanto del Intendente, de la Dirección de Deporte Municipal, como con la Federación de Básquet, de trabajar con los chicos de los centros deportivos en esta experiencia del básquet a nivel profesional”.

Por su parte, el interventor de la Federación de Básquet, Gustavo Lamas, celebró esta propuesta, “esta es una iniciativa que nace de la Municipalidad de San Salvador, junto con la gente del proyecto de Jujuy Básquet, en el que la idea es que los chicos de los distintos centros deportivos experimenten lo que vive un jugador profesional: conocer los vestuarios, jugar en el Estadio Federación, van a disfrutar la camiseta del equipo, van a utilizarlo, van a conocer cómo se juega con el reglamento oficial, con los tableros electrónicos profesionales, con árbitro encargado de la temática, así que muy contento por esta iniciativa y agradecido al Intendente”.

Finalmente, el director de Deportes, Gustavo Hiruela, subrayó la importancia de este tipo de experiencias para fomentar el crecimiento deportivo y personal de los chicos, “es muy importante para nosotros que los chicos de los distintos centros deportivos puedan desarrollar esta actividad, sentirse un deportista de élite y, por qué no, poder soñar con el día de mañana ser un deportista profesional y además atraer más gente a que se sume a este gran deporte como el básquet. Creo que es una iniciativa donde se genera una punta de flecha, donde atrás de todo esto tienen que sumarse más chicos a hacer deportes como el básquet, así que es una iniciativa muy importante que plantea el Municipio junto a la Federación y poder disfrutar este gran estadio”.

