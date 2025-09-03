Trabajo en territorio. San Pedro: jornada de promoción, prevención y acompañamiento

Junto a la comunidad se difundió la actividad del Centro de Atención a Mujeres en situación de violencia.

En el barrio Bernacchi de San Pedro de Jujuy, se desarrolló una jornada de promoción y sensibilización organizada por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades en conjunto con el Puesto de Salud de la zona.

Durante el encuentro, profesionales de los equipos de atención a mujeres en situación de violencia, trabajaron junto a vecinos y vecinas de la localidad, compartiendo información sobre los distintos servicios disponibles para el abordaje y la prevención de las violencias por motivos de género. Asimismo, se brindó asesoramiento personalizado y se difundieron herramientas para identificar, prevenir y actuar frente a situaciones de vulnerabilidad.

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia en la ciudad de San Pedro está ubicado en calle Claveri N° 347 del barrio Bernacchi.

La Provincia de Jujuy cuenta con 19 dispositivos que cuentan con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes brindan contención, asistencia y asesoramiento gratuito.

Estas acciones forman parte del trabajo en territorio que el Consejo Provincial de Mujeres viene desarrollando, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos y acercar a la comunidad los recursos institucionales disponibles para situaciones de vulnerabilidad de mujeres y personas de la diversidad sexual, reafirmando el compromiso de estar presente en cada lugar de la provincia trabajando de manera articulada con instituciones locales y la comunidad para construir un Jujuy mas justo, igualitario y libre de violencia basada en género.

Se recuerda que, ante situaciones de violencia de género, se encuentra habilitada la línea 0800 888 4363, disponible las 24 horas, todos los días del año. Esta línea es provincial, gratuita y confidencial para urgencias o consultas sobre el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género.