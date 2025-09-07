Se realizó en Puesto Viejo el 7 Congreso Provincial de Entidades Vecinales

Con la participación de más de 400 representantes de asociaciones barriales de toda la provincia, se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de la ciudad de Puesto Viejo el 7. Congreso Provincial de Entidades Vecinales, bajo el lema Uniendo voces, construyendo comunidad.

Del encuentro participaron, entre otros, los diputados Santiago Jubert presidente del bloque Frente Cambia Jujuy, Malena Amerise, Fernando Marente y Agustina Guzmán, junto a funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y municipal. Todos acompañaron a los referentes barriales en esta nueva edición del congreso, organizado por la Comisión de Seguimiento del VI Congreso de Entidades Vecinales y la Municipalidad de Puesto Viejo.

En ese marco, el diputado Santiago Jubert destacó la magnitud de la convocatoria y señaló que reunir a más de cuatrocientos vecinalistas un sábado por la mañana demuestra un gran compromiso solidario y social. En esa línea, remarcó que el vecinalismo es la primera alerta de las necesidades de cada barrio y cada sector.

Asimismo, sostuvo que desde el gobierno provincial existe la responsabilidad de acompañar este esfuerzo, estar presentes y poner a disposición las herramientas con las que contamos para ayudar en la gestión y en el crecimiento de cada comunidad, aunque subrayó también que es necesario hacerlo con responsabilidad, reconociendo nuestras limitaciones.

Finalmente, Jubert afirmó que la actual gestión provincial se conduce con un profundo sentido social, lo que nos permite mantener un contacto directo con la gente y, sobre todo, con los vecinos.