Noticias de Jujuy

Economía popular . Vuelve la Feria Campesina «Pucará» a la Vieja Estación

Jujuy
Vuelve la Feria Campesina Pucará a la Vieja Estación

El 11 y 12 de septiembre, los productores campesinos de las cuatro regiones de la provincia, exhibirán sus productos al público en el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación) en los horarios de 8:00 a 20:00 hs.

El reconocido mercado artesanal, en ésta ocasión, presentará varias novedades relacionadas a la primavera y los clásicos productos acorde a la estación del año. El horario de la feria fue fijado a partir de las 8:00 hasta las 20:00 hs.

