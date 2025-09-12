8° Edición de “Te Conecto” en el Club de Emprendedores

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Club de Emprendedores, desarrolló la 8° edición de “Te Conecto”, iniciativa que, además de reunir a más de 20 mujeres emprendedoras de la ciudad con el objetivo de fomentar el trabajo en red, continúa consolidándose como un espacio de intercambio y de construcción de relaciones clave para el desarrollo de proyectos económicos y empresariales.

El Club de Emprendedores fue escenario de un nuevo encuentro de “Te Conecto”, que en su octava edición reunió a numerosas emprendedoras quienes se enriquecieron con las experiencias de tres referentes del arte local, como Marili Vera, Mavi Habil y Malu Habil. La propuesta fue destacada por las autoridades, tanto del Club de Emprendedores, como de la Secretaría de Planificación y Ambiente, quienes valoraron el acompañamiento y la voluntad de trabajo de las asistentes que compartieron experiencias relacionadas al arte, y su vinculación con la sostenibilidad ambiental.

En torno a los ejes sobre los que giró el encuentro, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, explicó, “en esta edición lo importante de la generación de redes tiene que ver con el arte y cómo generar emprendimientos relacionados con el arte, cómo se pueden producir y generar ingresos”.

Además de destacar las experiencias compartidas por las expositoras invitadas, la funcionaria precisó que, “también tratamos temáticas relacionadas al cambio climático y cómo se pueden hilar algunas temáticas ambientales a los emprendimientos”.

Atenta a los temas abordados durante el octavo encuentro, y el éxito acumulado hasta la fecha en el marco de los “Te Conecto”, afirmó que, “este espacio es solicitado para poder tener temáticas para trabajar, y hablar con los emprendedores nos parece muy importante”.

Con igual criterio, el director del Club Emprendedores, Gastón Aguilera, recordó que los ejes que sustentan los diferentes encuentros se orientan a generar y potenciar el trabajo en red, o networking, que resulta fundamental para el desarrollo de emprendimientos económicos. Por ello, valoró que en cada evento las emprendedoras, “pueden venir, sentirse contenidas y ser parte de una red donde los emprendedores se apoyan entre si y donde la sinergia siempre es una de las cosas más importante, y lo que más pregonamos es el crecimiento en conjunto y el crecimiento en red”.

Destacó a la vez que durante el 8° “Te Conecto” se procuró que las emprendedoras vinculadas al arte, “puedan venir, inspirar y contar cuáles han sido sus recorridos y a través de esos recorridos cómo fueron creciendo”.

En torno a las experiencias compartidas, precisó que Marili Vera, es artista plástica de amplio recorrido que, “hace mucho viene trabajando en su marca personal y su arte, y abordó cómo se puede encarar un emprendimiento desde el arte y poder ser realmente sostenible en todas las áreas”. Respecto de Mavi Habil, quien se desempeña como fotógrafa e ilustradora, mencionó que, “compartió su experiencia en fotografía en el mercado jujeño que también tiene una veta que se puede explotar”. Por último, detalló que Malu Habil, es responsable de Meta Arte, un espacio cultural donde se desarrollan diversas actividades “centradas en la sostenibilidad ambiental”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rvSLk8sI3tQ