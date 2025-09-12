Agasajo especial de Heladería Pingüino a las representantes estudiantiles de Capital

A pocos días de la Elección de la Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025, la Heladería Pingüino, sucursal Bajo La Viña, agasajó a las 59 jóvenes que participarán del evento previsto para el domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural. Con dicho agasajo, que se desarrolló durante los ensayos de la instancia en la que se nominará a la representante de capital, las jóvenes disfrutaron de los helados artesanales de la tradicional firma que nuevamente acompaña la celebración estudiantil.

Como en anteriores oportunidades, la tradicional heladería jujeña se hizo presente en Ciudad Cultural para compartir sus productos con las jóvenes representantes de capital, que continúan con los ensayos de cara al evento previsto para el domingo próximo. En la ocasión, la coordinadora de Eventos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Cristina “Kitty” Conde, agradeció el acompañamiento brindado por la empresa que compartió sus productos durante los ensayos de las jóvenes.

Atenta al aporte brindado, la responsable de la organización de la Elección de la Representante Capital, recordó que, “antes hacíamos una visita a la heladería Pingüino, pero desde hace algunos años la heladería nos acompaña en los ensayos y llegan para acompañarnos con los helados y nos agasajan, tanto a las chicas como a nosotros y la gente que está trabajando para el domingo”.

“Una vez más queremos agradecer a la heladería”, expresó, para luego aludir a los trabajos que viene desarrollando la organización en vista del evento capitalino que se cumplirá el domingo. En tal sentido, comentó que, “los ensayos vienen muy bien; prácticamente está todo listo, solo nos queda ensayar, practicar para todo lo que va a ser el show de esa noche para el que venimos trabajando desde hace tiempo”.

En un anticipo de lo que el público disfrutará durante la celebración, dijo, “va a ser un show que todos, incluso desde sus hogares, lo van a poder apreciar porque vamos a trabajar mucho con las pantallas, con la inteligencia artificial y la tecnología y también vamos a tener algunas sorpresas que no se han dado en otras elecciones”.

Al brindar mayores detalles de los preparativos, que se intensificaron en las últimas jornadas, el peluquero y maquillador oficial de la instancia capital, Manuel Pacheco, comentó, “venimos trabajando desde hace más dos meses con todos los preparativos ya que cada una de las representantes demanda un tiempo”.

Recordó a la vez, que a principios de septiembre se desarrolló una jornada de trabajo durante la cual las jóvenes adquirieron nociones sobre el cuidado de la piel y auto-maquillaje. Dicha actividad estuvo coordinada por los responsables de la producción del evento capitalino y la firma Idraet. “Fue una tarde gratificante para ellas porque aprendieron a utilizar los productos para una correcta limpieza facial y el maquillaje, y nosotros les dimos las herramientas para que ellas puedan prepararse para los distintos agasajos”, reseñó, tras lo cual anticipó que el domingo el equipo de peluqueros y maquilladores acompañarán a las representantes desde hora temprana con los últimos aprestos previo a la celebración.

Nota audiovisual: https://youtu.be/vrbBsA7Acsg