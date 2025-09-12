Celebración del Día del Asistente Dental con capacitaciones en el NIDO de Cuyaya

En conmemoración del Día del Asistente Dental, que se celebra cada 12 de septiembre, se llevó a cabo una jornada especial en el NIDO del barrio Cuyaya. La actividad reunió a asistentes dentales de distintos centros de salud municipales, quienes participaron activamente de las propuestas formativas y recreativas.

Al respecto, Daniela Amerise, subsecretaria de Desarrollo Humano, destacó la importancia de la fecha y del evento, “el 12 de septiembre es el Día del Asistente Dental, decidimos celebrar este día como siempre, enalteciendo el deber de las personas que trabajamos con otras personas, como es en las ciencias de la salud”, expresó.

Además, puso en valor el rol que cumplen estos profesionales dentro del sistema de salud, “en este caso, la odontología, el asistente dental es una pieza fundamental en este equipo, que no solamente devuelve sonrisas, sino que trata con empatía y cuida la salud de los vecinos y las vecinas de San Salvador de Jujuy, en los diferentes consultorios odontológicos con los que cuenta el municipio”, agregó.

Sobre el desarrollo de la jornada, Amerise remarcó, “esta capacitación, que nace de la iniciativa de la doctora Alba y de la licenciada Gloss para fortalecer el equipo de salud bucal, seguramente va a tener sus réplicas porque tuvimos muchos contactos. Estamos ávidos de capacitación, de actualización, y es importante que nosotros como Estado municipal también nos encarguemos de eso. Esta jornada para nosotros es muy importante, y para los asistentes también muy valiosa, porque los empodera en su rol diario en la asistencia dental”.

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva Itatí Gloss, explicó el propósito de la actividad, “en conjunto con la Coordinación de Salud Pública, quisimos organizar esto con la doctora Alba para agasajar a los asistentes dentales y reconocer su labor tan importante. Hoy vamos a contar con dos capacitaciones de odontología y vamos a contar con una capacitación de autocuidado y emociones, como para brindar herramientas para que ellos en su trabajo se sientan mejor y que sea un lugar ameno para trabajar. Finalmente, concluiremos con un brindis de reconocimiento de su labor”.

La jornada cerró con un espacio de camaradería y celebración, donde los asistentes pudieron compartir experiencias, intercambiar saberes y sentirse reconocidos en su valiosa tarea diaria dentro del sistema de salud municipal.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fOKub0kmalw