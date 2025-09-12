El intendente Jorge recibió la visita de Martín Reynoso especialista en Mindfulness

En el marco de la llegada a la provincia, el intendente Raúl “Chuli “Jorge, recibió la visita del licenciado Martín Reinoso, especialista en la disciplina Mindfulness, encargado de brindar una conferencia gratuita, en el Cine Teatro Municipal Select, sobre “Entrenamiento en habilidades blandas y atención plena para líderes” . Como parte del encuentro el funcionario municipal hizo entrega del libro de la ciudad recibiendo, de manos del especialista, un ejemplar de su obra referida a la psicología y mindfulness para una vida plena titulado: “Entrena el cerebro emocional”.

En este sentido, Jorge, remarcó el compromiso que asume el municipio con las relaciones humanas entre sus empleados y con las condiciones de sociabilidad en el trabajo, “de alguna manera esta posibilidad nos relaciona a algo que tiene que ver directamente con el municipio donde hay que explotar profundamente las relaciones de los empleados y especialmente entre nosotros que somos servidores públicos”.

En cuanto a la visita de Martín Reinoso remarcó que, “el licenciado trae mucha experiencia sobre sus espaldas para transmitir y volcar con mucha generosidad a todos los asistentes “.

Por su parte, Martín Reinoso, agradeció la invitación del municipio y de la posibilidad de hablar sobre una temática necesaria y vital para que las personas puedan templar las emociones, “estoy muy contento de poder estar aquí y de acompañarlos y poder brindarles algunos recursos y que tiene que ver como se trabaja con cuestiones que tienen que ver con las atenciones plenas con el liderazgo y de las habilidades blandas.”

En referencia a su especialidad y experiencia en el desarrollo del Mindfulness ,explicó que en las relaciones humanas hay que tener presentes temas como la gestión emocional de la propia persona y su relación con la gente que trabaja. “Y especialmente si atienden al público o brindan servicios, siempre es muy importante que las personas tanto empleados o los que brindan servicios tengan esa capacidad de autocontrol , de poder gestionar y controlar sus emociones bien y en razón de eso lo que llamamos la atención plena o el Mindfulness y algunas prácticas sobre el autocuidado”.

Finalmente, Carolina Pfister, puso en valor que la llegada de Martín Reinoso a la ciudad se debe a un trabajo realizado por parte del municipio a través de la Dirección de Salud integral y Género,además destacó que es la primera vez que el especialista en Mindfulness visita el NOA”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/2WIcpRd6Rpw