Estudiantes del Colegio N32 Dr René Favaloro visitaron la Legislatura de Jujuy

La Legislatura de Jujuy recibió a alumnos y alumnas del Colegio N32 Dr. René Favaloro de Alto Comedero. Durante la jornada, recorrieron las instalaciones, apreciaron los murales del edificio y participaron de una charla en el recinto de sesiones junto a los diputados del bloque Frente Cambia Jujuy, Adriano Morone y Mirian Burgos.

Los legisladores explicaron a los estudiantes el funcionamiento de la Cámara, el rol de las autoridades y el proceso de elaboración de las leyes. En ese marco, la diputada Mirian Burgos destacó el interés de los jóvenes: Los chicos hicieron preguntas muy interesantes y pudieron evacuar dudas sobre nuestro trabajo. Creo que comprendieron mejor cuál es la función de los diputados y cómo se fortalece la democracia a través de los partidos políticos.

Asimismo, Burgos señaló la importancia de abrir las puertas de la Legislatura a las instituciones educativas, ya que, según expresó, desde la primaria y secundaria es fundamental que los jóvenes conozcan quiénes somos, qué hacemos y cómo trabajamos, porque algunos de ellos serán los futuros políticos de nuestra provincia.

Por su parte, el preceptor René Peloc resaltó el valor de la experiencia para los alumnos: No todos tienen la posibilidad de ingresar al recinto, y en esta visita pudieron ver de cerca cómo se trabaja y cómo se realizan las votaciones. Estoy seguro de que se irán muy contentos de haber conocido este espacio histórico.

Tras la visita, los estudiantes continuaron su recorrido con un programa que incluye la visita a entidades del casco histórico de la ciudad, completando así una experiencia educativa y cultural enriquecedora.