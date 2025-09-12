Noticias de Jujuy

Jujuy y sus imponentes paisajes son el escenario de la nueva serie de Netflix

Jujuy
“Las Maldiciones” se filmó en localidades y rutas de la provincia, con participación de técnicos y artistas jujeños.

La serie “Las Maldiciones” creada por Daniel Burman, dirigida por el mismo Burman y Martín Hodara, está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. La miniserie es un thriller político de tres capítulos y cuenta con un elenco encabezado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monica Antonópulos juntó a la actriz Francesca Varela en su debut en una producción de esta magnitud.

Desde el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy se destacó la importancia de que proyectos internacionales elijan a la provincia para realizar sus producciones, posicionando a Jujuy como un polo audiovisual en la región, generando impacto económico y promoviendo el turismo.

