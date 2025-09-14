Accesibilidad. Salud cumple con más de 2 mil consultas y 20 cirugías por mes a través de las Itinerancias Médicas

La estrategia permite que profesionales en diferentes especialidades se trasladen para la atención gratuita a la población, especialmente en el interior de la provincia.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó el trabajo sostenido de los profesionales a través de la estrategia de Itinerancias que permite brindar atención gratuita a la población, en especial, en el interior de la provincia, dando respuesta a la demanda de consulta en diferentes especialidades.

Este trabajo, es ejemplo de la política de descentralización en materia sanitaria, uno de los ejes del Plan Estratégico de Salud II, a fin de facilitar el acceso de la comunidad a las atenciones en el propio lugar de residencia, evitando traslados de las personas y mejorando tiempos de diagnóstico y resolución.

En los primeros seis meses de 2025, las Itinerancias permitieron un total de 12.225 consultas en cardiología, pediatría, oftalmología, ginecoobstetricia, clínica general, medicina general, traumatología, endocrinología, patología general, geriatría, infectología y ecografía general, articulando estudios complementarios, interconsulta y turnos con los respectivos hospitales de referencia. Asimismo, bajo esta modalidad de atención se concretaron en el mismo periodo, 120 intervenciones quirúrgicas.

La respuesta en la primera mitad del año permitió la cobertura de personas usuarias en Maimará, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, El Aguilar, Palma Sola, La Esperanza, La Mendieta, San Pedro, Palpalá, Libertador, El Talar, Fraile Pintado, Calilegua, Yuto, El Carmen, Monterrico y Perico.