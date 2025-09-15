Noticias de Jujuy

Corte de tránsito en Av. Bolivia por rotura de acueducto

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que este lunes se llevará a cabo un corte de tránsito sobre avenida Bolivia, a la altura del Concejo Deliberante, debido a la rotura de un acueducto de 350 milímetros.

El inconveniente se produjo en la zona donde una empresa privada realizaba trabajos y, como consecuencia, se afectó el servicio de agua potable en el barrio Huaico. Personal técnico de Agua Potable de Jujuy S.E. ya se encuentra trabajando en el lugar para reparar el daño y restablecer el suministro durante el transcurso de la jornada.

Con el objetivo de facilitar las tareas de reparación, se dispuso la interrupción del tránsito en el sector comprendido en avenida Bolivia N° 2.600 desde las 15 hasta las 23 horas.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se recomendó a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y utilizar vías alternativas para evitar demoras.

También podría interesarte
Jujuy

La Comisión de Salud dio despacho favorable al Proyecto Código Mariposa

Jujuy

Con la presencia del vicegobernador dio inicio jornadas de ciberseguridad

Jujuy

Sigue la vacunación antirrábica en los barrios de la ciudad

Jujuy

Hasta el miércoles 17 continúa la entrega de permisos para la venta en Ciudad…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.