Legisladores participaron del 90 aniversario de la fundación del Rotary Club Jujuy

En el salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy y con la presencia los diputados provinciales Adriano Morone, María Uriondo y Omar Gutiérrez, se realizó el acto para conmemorar los 90 años de vida de la institución que fuera fundada con la intención de apoyar a la comunidad y que se convirtió en una base esencial para crear un tejido social más unido y justo.

El acto estuvo presidido por el diputado Adriano Morone que acompañó a las autoridades rotarias, la presidenta Emma Cerpa y el gobernador del distrito Leonardo Mangoldt. Y contó con la presencia de concejales capitalinos, y del jefe de Gabinete de la Municipalidad de la ciudad, Gustavo Muro.

La entidad fue creada hace 90 años para promover el servicio, la integridad y la paz internacional a través de actividades de servicio comunitario, campañas de salud y otras causas sociales.

Al respecto el diputado Provincial Omar Gutierrez destacó el trabajo solidario que lleva adelante el Rotary una entidad que siempre ha sido muy empática, y que nosotros siempre tratamos de apoyar, y resaltó la iniciativa de la creación de un banco de leche materna pensamos que es el camino de llegar hacia la gente.

Gutiérrez afirmó convencido que más instituciones como el Rotary hacen falta las organizaciones de la sociedad civil son protagonistas de la vida de nuestra sociedad, y que es importante siempre tener en cuenta su trabajo y apoyarlos.

El Rotary International tiene 120 años de presencia en el mundo, y hace 90 que está acá, dijo su presidenta Emma Cerpa, llevando adelante un trabajo solidario y comprometido con la transformación social es todo un honor servir a nuestra sociedad, es un trabajo incansable, un voluntariado, en el que ponen sus trabajos, tiempo y esfuerzo al servicio de los demás.

Cerpa brindó detalles del proyecto Banco de Leche Materna queremos poner el pasteurizador en el Hospital Materno Infantil, en donde la tasa de mortalidad de los chicos prematuros con alto riesgo, es muy alta, y explicó que el proyecto es muy ambicioso, con un costo aproximado de 47 mil dólares, y estamos buscando los recursos para poder hacerlo. Y estamos cada vez más cerquita. En este sentido, comentó que se realizó un evento en el teatro Mitre para recaudar fondos y para la concientización de esta necesidad y trabajar con esto para poder sacarlo en un año aproximadamente, dijo esperanzada. Y anticipó que esta tarde se tiene prevista una reunión con el gobernador de la Provincia para poder ahondar en este proyecto de banco de leche humana.

La titular del club rotario informó además que también estamos trabajando a pleno con los chicos de intercambio y actualmente hay ocho chicos de intercambio.

Para finalizar Emma Cerpa detalló que también está la procesadora de leche de soja, destileras, panaderías entre otros proyectos en marcha.