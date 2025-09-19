La municipalidad continúa fortaleciendo los Espacios de Escucha en apoyo a la salud mental

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Departamento de Salud Mental, continúa fortaleciendo los denominados “Espacios de Escucha”, considerados lugares de contención emocional, escucha y acompañamiento a diferentes sectores de la población que atraviesan problemáticas o conflictos personales, todo con el objetivo de resguardar la salud mental. En tal sentido, se destaca la tarea que se desarrolla en los espacios abiertos en la Escuela de Box municipal “Pumita Carabajal”, en el NIDO Obispo Palentini del barrio Campo Verde, y el dispositivo articulado con el Ministerio de Salud de la provincia.

De esta manera, el municipio, encabezado por el intendente Raúl “Chuli”, renueva su compromiso con el programa que viene implementándose en la capital jujeña a través de diferentes espacios de acompañamiento a sectores de la comunidad para abordar problemáticas relacionadas a la salud mental. En tal sentido, se destaca la tarea desarrollada junto a mujeres en el espacio abierto en el NIDO Campo Verde. Igual importancia se otorga al dispositivo que desde 2024 se desarrolla en la Escuela de Box municipal donde profesionales promueven redes de apoyo y la escucha activa entre deportistas profesionales y amateurs.

En torno a la tarea desplegada, la subsecretaria de Desarrollo Humano municipal, Daniela Amerise, precisó que los “Espacios de Escucha” que vienen desplegándose en la ciudad, “son específicos para distintas poblaciones”. A la vez, mencionó que los espacios, como los que funcionan en la Escuela de Box, en el NIDO Campo Verde, e incluso el dispositivo destinado al personal de los call center, que se articuló con el Ministerio de Salud de la provincia, “nos permiten fortalecer vínculos comunitarios y de alguna manera facilita la resolución de problemas en la comunidad, personales, en los ámbitos de trabajo, y de esta manera promovemos la salud mental garantizando el acceso a la salud mental”.

Remarcó además que, en sintonía con la política desplegada por el intendente Jorge, el programa de salud mental local procura fortalecer y trabajar “intersectorialmente al lado de la comunidad justamente para lograr esa conexión que hoy la comunidad necesita y tener una mirada también particular en los distintos sectores”. “La conexión comunitaria es fundamental para nosotros, para construir redes, tanto colectivamente mirando la problemática local en cada situación particular”, acotó.

En torno a la tarea que continúa desarrollándose en la escuela municipal de Boxeo, la licenciada en Psicología, María Eugenia Martiarena Gil, (M.P. 452) recordó que, desde julio de 2024, a pedido de la “Pumita” Carabajal, comenzó a coordinar encuentros con los deportistas, tanto profesionales como amateur. Subrayó que el dispositivo, impulsado mediante un programa nacional, prioriza la “palabra, la contención y sobre todo la igualdad entre los participantes”.

Reseñó que, en un primer momento, se pensó en espacios específicos para los deportistas profesionales y para quienes practican boxeo de forma amateur. No obstante, reconoció que, “hemos descubierto a lo largo del tiempo que las problemáticas que circulaban, y que se venían gestando eran muy similares”. A partir de ello, se pensó en un lugar de encuentro de manera de complementar la práctica deportiva, marcada por el uso de la fuerza física, con un ámbito de escucha, reflexión y gestión de emociones. Reconoció que, dicha estrategia, “ayudó mucho no solo a las personas que compiten sino también a las personas que practican el deporte de manera no profesional, es decir, como hobby”.