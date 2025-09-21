Noticias de Jujuy

FNE25. Continúa la agenda de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Jujuy
Continúa la agenda de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Con un abanico de actividades entre elecciones, desfiles, exposiciones y encuentros culturales sigue la fiesta estudiantil en Jujuy.

Cronograma:

Domingo 21 de septiembre

Exposición de Carrozas – 14 a 18 horas en Ciudad Cultural.

Elección Paje 10 – 19 horas en Ciudad Cultural

Lunes 22 de septiembre

Exposición de Carrozas – de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Elección Representante Provincial – 20 horas en Ciudad Cultural con la presentación de Los Cafres.

Martes 23 de septiembre

Congreso de la Juventud – 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica

Desfile Grupo A – 20 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 24 de septiembre

Congreso de la Juventud – 8.30 horas en Centro de Innovación Tecnológica

Desfile Grupo B – 20 horas en Ciudad Cultural.

Jueves 25 de septiembre

Desfile Doble – 18 horas en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre

Elección Nacional – 21 horas en Estadio 23 de Agosto – Presentación de Airbag.

Sábado 27 de septiembre

Entrega de premios – 17 horas en Ciudad Cultural.

