Articulación. Personas mayores: refuerzan la prevención de ciberdelitos y estafas virtuales

Profesionales de las fuerzas de seguridad brindaron recomendaciones y ofrecieron herramientas para identificar y evitar fraudes digitales.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Coordinación de Promoción de Derechos dependiente la Dirección General de Personas Mayores, organizó una charla informativa sobre prevención de ciberdelitos y estafas virtuales. La actividad estuvo a cargo de la Policía de Jujuy, mediante la División Defraudación y Estafas y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, dirigida a personas mayores que asisten al Centro de Día «Virgen del Valle», ubicado en el barrio Mariano Moreno de la capital provincial.

Durante la jornada, las personas mayores participaron activamente junto a profesionales de las fuerzas de seguridad, abordaron temas vinculados a la prevención de ciberdelitos, ciberestafas y extorsiones, ofreciendo herramientas para identificar y evitar fraudes digitales. También expusieron recomendaciones sobre seguridad informática, con consejos prácticos para un uso seguro de dispositivos y redes.

Además, explicaron de qué manera los delincuentes utilizan las plataformas digitales para solicitar dinero o acceder a datos personales, destacando la importancia del uso responsable de la tecnología y de tomar precauciones para prevenir estafas en línea.

De esta manera se promueve mediante estos encuentros la inclusión digital segura de las personas mayores, brindándoles herramientas para desenvolverse con mayor confianza en entornos virtuales y prevenir situaciones de vulnerabilidad.