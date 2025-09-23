Asuntos Institucionales y Legislación General analizaron modificaciones sobre la Ley de Deudores Alimentarios

En el salón Presidente Raúl Alfonsín, el plenario de comisiones de Asuntos Institucionales y Legislación General recibió al secretario de Justicia de la Provincia, Javier Gronda, y al diputado Diego Rotela, para avanzar en la modificación de la Ley del Registro de Deudores alimentarios, reduciendo el plazo de incumplimiento a dos meses, con el objetivo de proteger los derechos de los niños.

Tras la reunión, el Dr. Javier Gronda señaló que fueron invitados a la comisión para abordar el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios. Se trata de un proyecto del diputado Rotela que propone modificar la ley que regula el registro, modernizando y permitiendo trabajar en conjunto con clubes y espectáculos públicos, donde se establecen una serie de requisitos para su aplicación, explicó.

Agregó que, nos parece muy positivo porque lo que hace el registro es proteger los derechos de los más vulnerables, que son los niños, para que puedan acceder a los alimentos de aquel progenitor que no quiere cumplir. Celebramos la iniciativa de la legislatura y esperamos que la modificación sea pronto, agregó.

Por su parte, el diputado Diego Rotela detalló la modificación planteada: La principal reforma es la reducción de los plazos. Antes la ley establecía tres meses consecutivos o cinco intercalados; ahora bajamos a dos meses para configurar el incumplimiento. Entendemos que esta es una necesidad para garantizar los derechos de niños y niñas, porque no se puede permitir la violencia económica ni la falta de manutención de los menores, afirmó.

En tanto, la presidenta de la comisión de Asuntos Institucionales, Gisel Bravo, destacó los ejes de la reunión que contó con la presencia del secretario de Justicia y del diputado Rotela. Es una ley que se viene aplicando hace unos años en la provincia y tenemos el registro en funcionamiento, indicó.

En esa misma línea, agregó que, la modificación busca impedir que quienes estén inscriptos en este registro puedan ingresar a eventos deportivos o culturales mientras dure la inscripción. Esto tiene como fin cuidar y proteger los intereses de los niños y garantizar que los deudores alimentarios cumplan con su deber. Otra medida prevista se refiere al plazo de caducidad y a establecer la publicidad del registro de deudores alimentarios, concluyó.