Declararon personalidad destacada, post mortem, al profesor Oscar Marín

Por iniciativa del diputado Omar Gutiérrez integrante de la comisión de Educación de la Legislatura, se declaró Personalidad Destacada el profesor Oscar Marín en reconocimiento a su invaluable contribución al sistema educativo y a la formación de jóvenes jujeños.

Familiares del profesor, docentes y directivos del Colegio Nacional fueron recibidos en primer lugar, por el vicegobernador Alberto Bernis quien realizó el saludo protocolar y resaltó los aportes significativos y valiosos a la sociedad, la cultura y educación que el profesor Marín realizó en vida, destacando la figura del desaparecido docente.

Tras lo cual los familiares y sus acompañantes se trasladaron al salón Marcos Paz en donde se llevó a cabo el acto de entrega de la minuta N 195/24 por la que es declarado Personalidad Destacada Post Mortem.

El acto estuvo encabezado por la diputada María Teresa Ferrín, presidenta de la comisión de Educación, acompañada por el hijo de Oscar Marín, Raúl; el diputado Omar Gutiérrez, y el rector del Colegio Nacional N 1 Marcelo Mariscal.

Al finalizar el acto el diputado Omar Gutiérrez se mostró conmovido al mencionar el momento que hemos vivido en la Legislatura porque le hemos rendido homenaje a una persona que marco la vida de muchos jujeños, de muchas generaciones. Puso de relieve el que muchos alumnos que pasaron por las aulas del Colegio Nacional llevan los valores que transmitió y que son tan importantes; y consideró que era necesario rescatar esa figura no tenemos que olvidar que personas como él al igual que otros docentes dan lo mejor de sí, transforman la vida de los demás, y que esa transformación redunda en beneficio, porque los ayuda a tener un futuro mejor. Yo soy un ejemplo de eso. Y en ese sentido Gutiérrez consideró que cada uno de los docentes que tuvo desde la escuela primaria y luego secundaria me alentaron a llegar a donde estoy.

El legislador agregó que los ex alumnos, muchos de los cuales hoy son docentes, mantienen vivo el legado de los valores del profesor Marín ya quedó dentro de todos nosotros, y se sigue multiplicando ese amor por el prójimo y por la docencia, hoy se incrementa y se mantiene vivo.

Por su parte Raúl Marín hijo del profesor Marín, comentó en referencia al reconocimiento que es muy merecido y volver a poner, en el tapete una figura tan fundamental como fue para la sociedad jujeña en todo, en su interacción con la sociedad, desde lo educativo, lo civil, lo humano y cómo intervino en la formación de muchas generaciones de jujeños. Además, expresó el agradecimiento por la iniciativa del diputado Omar Gutiérrez para nosotros es un gran honor, y agradecemos mucho este reconocimiento, en ese sentido resaltó las palabras del vicegobernador es un ex alumno del Colegio Nacional, y al igual que otros ex alumnos que tienen muy en lo en lo profundo de su formación el reconocimiento al paso por el colegio y a la figura del profesor; el señor vicegobernador también nos ha hecho saber esa misma experiencia. Para nosotros y sobre todo para las generaciones que vienen de nuestra familia, todo esto siempre es muy emocionante, redondeo Raúl Marín.

Participaron del acto también los diputados y diputadas Alejandra Elías, Valeria Gómez, Hilda Prolongo y Diego Cruz. Además de ex docentes y directivos del Colegio Nacional.