Flybondi suma un 30% de vuelos a Jujuy desde octubre

La low cost amplía su frecuencia entre Buenos Aires y Jujuy, ofreciendo más horarios y conectividad de cara a la temporada de verano 2025/2026.

Quienes elijan viajar a Jujuy tendrán más alternativas a partir de octubre: Flybondi incrementará en un 30% la frecuencia de su ruta Buenos Aires–Jujuy, que pasará de 14 a 18 vuelos semanales.

La medida responde a la estrategia de la compañía de reforzar su operación en vísperas de la temporada alta de verano y facilitar el acceso a uno de los destinos más atractivos del Noroeste Argentino, reconocido por su diversidad cultural, sus paisajes únicos y su creciente propuesta gastronómica y turística.

«Este refuerzo en la conectividad es fundamental para seguir potenciando el turismo en nuestra provincia. Más vuelos significan más visitantes, más oportunidades para nuestros emprendedores y más desarrollo para todo el sector turístico», destacó Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy.

Para celebrar este aumento de frecuencias, Flybondi lanzó el código promocional exclusivo «FLYJUJUY», que ofrece un 20% de descuento en todas las rutas desde y hacia Jujuy. La promoción es válida para compras hasta el 15 de octubre y aplica a todos los vuelos publicados en el calendario de la aerolínea, sin incluir tasas e impuestos.

Las nuevas frecuencias ya están disponibles para reserva en la web de la aerolínea y brindarán mayor flexibilidad horaria para quienes deseen explorar el norte argentino.

El aumento de vuelos hacia Jujuy forma parte de un plan más amplio que incluye refuerzos en otras ocho rutas nacionales estratégicas, como Mendoza, Salta, Tucumán y Puerto Iguazú, consolidando a Flybondi como uno de los jugadores clave de la conectividad doméstica.

Flybondi comenzó a operar en Argentina en enero de 2018. Con una flota de 15 aeronaves, conecta 17 destinos nacionales y 8 internacionales.

Desde su inicio, transportó más de 16 millones de pasajeros y actualmente mantiene una participación del 17% en el mercado doméstico.

Para comprar los pasajes, ingresar a: https://flybondi.com/ar