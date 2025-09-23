Inclusión . Discapacidad: oficina de asesoramiento llega a barrio San Pedrito

El jueves 25 de septiembre estará en el CIC Alberdi de 9 a 12:30 horas.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, continúa acercando servicios y asesoramiento a la comunidad mediante la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad.

Este jueves 25 de septiembre, la propuesta se desarrollará en el CIC Alberdi, ubicado en la intersección de calles José Mármol y José de Alberro, en el barrio San Pedrito, en el horario de 9 a 12:30 horas.

Durante la jornada, se brindará: