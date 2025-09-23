Jujuy se prepara para recibir el Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio

La provincia será anfitriona del evento de integración regional los días 8, 9 y 10 de octubre.

El secretario ejecutivo de la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio, Alejandro Marenco, anticipó los preparativos del séptimo foro con eje en el rol central de Jujuy en el Corredor Bioceánico de Capricornio.

“El Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio se realizará en Jujuy con la participación de los embajadores de Argentina y Brasil, funcionarios y representantes de Brasil, Paraguay, Chile y de la Provincia de Salta, con un promedio de 700 asistentes acreditados”, remarcó y destacó que “el trabajo incluye a 8 estados subnacionales con los países con los países mencionados, más las provincias del norte argentino”.

En tanto, detalló que con una “mesa está conformada tanto por el sector público como privado” el principal objetivo del Corredor Bioceánico y de los estados subnacionales “es desarrollo políticas de manera uniforme centrados en la integración comercial donde Jujuy tendrá la oportunidad de mostrar toda su riqueza. Estamos trabajando en una agenda definida exponiendo además el Plan Maestro vigente en la provincia”.

“Lo importante es que la sociedad jujeña pueda conocer en qué consiste el Corredor Bioceánico y sus beneficios”, recalcó.

Finalmente, confirmó que en la jornada del 10 de octubre se cumplirá con una ronda de negocios organizada por la Cámara de Comercio Exterior con conferencia pública y unidades de negocios entre las partes.