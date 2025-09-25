Perspectiva de género. Pampa Blanca: se entregaron certificados de formación en Ley Micaela

Agentes municipales, de seguridad y de educación cumplieron con la capacitación.

En un emotivo acto realizado en Pampa Blanca, se entregaron los certificados de finalización de la formación en Ley Micaela a agentes municipales, de seguridad y de educación, donde se abordaron en los diferentes módulos temas relacionados a género y violencia de género.

La jornada estuvo encabezada por la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, junto al Intendente de la localidad de Pampa Blanca, Bruno Monzón.

La instancia de capacitación tuvo como eje central brindar herramientas para la prevención y abordaje de situaciones de violencia por motivos de género, reafirmando el compromiso de construir ámbitos laborales más justos, equitativos y libres de discriminación. Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de la Ley Micaela como política pública fundamental para garantizar que cada agente del Estado pueda convertirse en promotor de derechos y transformador en su espacio de trabajo.

Es importante recordar que la Ley Micaela, Normativa N° 27.499 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género a todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Durante el acto se reconoció la responsabilidad y el compromiso de quienes participaron de la capacitación, valorando la disposición de los distintos sectores para fortalecer la perspectiva de género en la gestión pública y en la vida comunitaria.

Asimismo, se agradeció especialmente el acompañamiento del Intendente Bruno Monzón y de la referente de Género, Mirta Cuellar, por su apoyo permanente en la organización de estas instancias que contribuyen a consolidar una sociedad más igualitaria y libre de violencia por motivos de género.

Por el Consejo Provincial de Mujeres participó también Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad.