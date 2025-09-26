Acompañamiento en primera escucha y contención en salud mental en el Instituto “Populorum Progressio”

En las instalaciones del Instituto de Educación Superior N°7 “Populorum Progressio. El equipo del Departamento de Salud Mental del municipio capitalino, llevo adelante un ciclo de formación destinado al personal de esa institución, destinado al abordaje ante situaciones de salud mental y activación de protocolo ante crisis emocionales.

Consultada sobre la intervención, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, explicó “los talleres fueron brindados por los licenciados en psicología, Gabriel Tormo y Agustina Barrionuevo, quienes forman parte del Departamento de Salud Mental municipal, orientado principalmente a brindar las herramientas para el abordaje de todas las temáticas vinculadas a la salud mental”.

En este orden, resaltó Amerise “como estado municipal nos complace ser una referencia para la salud mental en la ciudad, que en el caso del Populorum Progresio solicitó a través de sus directivos, una serie de encuentro talleres para fortalecer a su personal buscando el aporte del gran trabajo que viene llevando el equipo de salud mental del municipio, generando promotores, brindando lazos comunitarios y fortaleciendo temáticas vinculadas a la salud mental, buscando generar espacios adecuados para poder contener, acompañar y orientar en esta temática”.

Prosiguió Daniel Tormo, quien explicó que el accionar se concretó mediante dos charlas en primera escucha y contención en salud mental, a solicitud de Raquel Nadal, a cargo del departamento de acompañamiento. “De esta manera, se atendió las trayectorias educativas de la institución, a las diversas situaciones de activación del SAME, la detección en los estudiantes de situaciones de angustia, conductas autolesivas, consumos problemáticos, motivos que derivaron en cómo actuar, ya que el personal docente es el primer contacto con ellos”.

Por tal motivo, se les brindó dos encuentros, donde el primero consiste en hablar sobre la salud mental, desmitificar de que la salud mental es para locos; hablar de lo que es urgencia y emergencia; del padecimiento psíquico; de las crisis de angustia; de llanto que es lo que más se visibilizó en la institución y sobre todo en la etapa de parciales, exámenes, es decir un primer encuentro de cómo proceder ante una situación crítica”.

Sobre el segundo encuentro, afirmó Tormo, “que existe un protocolo de actuación en la provincia sobre cómo se activa el servicio de emergencia, porque existe el mito, el miedo o la duda de activar el protocolo si era un caso de emergencia. También se abordó el padecimiento mental de las vulnerabilidades, que en la actualidad está más visibilizado el tema de la salud mental y se desmitifique de que salud mental es sinónimo de estar loco”.

Luego Agustina Barrionuevo, detalló que se trata “de un trabajo de cooperación interinstitucional entre el Departamento de Salud Mental del Municipio y el Instituto de Educación Superior Populorum Progresio, llevando adelante la gestión de una formación para personal de esta institución formadora en materia de abordaje ante situaciones de salud mental”.

Añadió “la propuesta surge a partir del aumento de casos que la institución observó en el último tiempo en relación a situaciones de crisis emocionales, y ante ello es que solicitaron nuestra intervención, formación que contiene aspectos vinculados a primera escucha ante situaciones de salud mental y también protocolo de abordaje ante crisis emocionales”.

Agregó “la formación estuvo dirigida al personal directivo, docentes, administrativos, preceptores, teniendo como base la idea de que toda persona en contacto con el alumnado puede ser un sostén y una contención oportuna. Puesto que “sabemos que los padecimientos mentales afectan las trayectorias de los alumnos, las educativas, y también que las instituciones formadoras y los docentes no son meros enseñantes, sino que son referentes para el alumnado y las instituciones formadoras son espacios de sostén y de lazo”.